Urlaubsparadies reagiert auf verschärfte Regeln für Reiserückkehrer – und lockt mit kostenlosen Antigen-Tests

Weltweit verschärfen Länder ihre Einreise-Regeln für Reiserückkehrer. Ein Urlaubsparadies reagiert darauf, indem es kostenlose Antigen-Tests zur Verfügung stellt.

Mit zahlreichen Einreise-Regeln* wollen Länder weltweit vermeiden, dass ihre Bürger bei der Reiserückkehr das Coronavirus – oder gar die infektiöseren Mutationen – mitbringen. Gleichzeitig soll die Reiselust der Menschen dadurch gehemmt werden. Trotzdem überlegen sich beliebte Urlaubsdestinationen, die finanziell von Touristen abhängig sind, immer mehr Maßnahmen, um dennoch Reisende ins Land zu holen. So will die Dominikanische Republik nun Urlaubern, die wieder in die Heimat zurückkehren, die Rückreise erleichtern – indem sie kostenlos Antigen-Tests zur Verfügung stellt.

Dominikanische Republik lockt Urlauber mit kostenlosen Corona-Tests

Das Tourismus- und Gesundheitsministerium der Dominikanischen Republik hat insgesamt 400.000 kostenlose Antigen-Tests für internationale Hotelbesucher bereitgestellt, wie unter anderem travelnews.ch schreibt. Diese sind speziell für Reisende gedacht, die bei der Rückkehr in die Heimat einen solchen Test vorlegen müssen. Das Gesundheitspersonal der Hotels führt die Antigen-Tests kostenlos durch, die Ergebnisse werden anschließend vom Gesundheitsministerium zertifiziert. Die Gäste sollen außerdem bei der Koordination des Termins und bei der Zustellung der Testergebnisse unterstützt werden. Auch PCR-Tests können durchgeführt werden, müssen von den Touristen jedoch selbst bezahlt werden. Diese Maßnahme ist ein Teil des Plans zur Tourismusförderung der Dominikanischen Republik, der vorerst bis zum 31. März angeboten wird.

Urlaub daheim Die Corona-Pandemie macht Urlaub fast unmöglich: Aber das Urlaubsfeeling können Sie sich trotzdem nach Hause holen – zum Beispiel mit einem Wandkalender (werblicher Link) mit den tollsten Motiven aus der Dominikanischen Republik.

Auch interessant: Reisen ohne Beschränkungen für Corona-Geimpfte: Erste Länder in Europa erlauben Einreise ohne Quarantäne.

Pro Tag schaffen die Labore etwa 11.000 Tests, heißt es vonseiten des Tourismusministeriums. In den nächsten Wochen soll die Kapazität außerdem um 40 Prozent erhöht werden. „Die Dominikanische Republik ist weiterhin bestrebt, ein sicheres Tourismuserlebnis zu bieten, sowohl für Reisende, als auch für alle Dominikaner, die in der Tourismusbranche arbeiten. Aus diesem Grund entwickeln wir unsere Maßnahmen ständig weiter, sodass wir unseren Besuchern nicht nur einen angenehmen Urlaub, sondern auch eine reibungslose Rückreise bieten können“, sagt Tourismusminister David Collado laut travelnews.ch. (fk)*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.

Lesen Sie auch: Urlaub im Ferienhaus boomt: Diese Reiseziele sind 2021 gefragter denn je.

Diese Fehler bei der Reiserücktrittsversicherung sollten Sie dringend vermeiden Diese Fehler bei der Reiserücktrittsversicherung sollten Sie dringend vermeiden

Artikel enthält Affiliate-Links.