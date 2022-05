Ab heute: Alle Corona-Einreiseregeln für Österreich aufgehoben

Von: Franziska Kaindl

Wer einen Österreich-Urlaub geplant hat, darf sich freuen: Ab Montag (16. Mai) braucht es für die Einreise keinen 3G-Nachweis mehr – alle Auflagen wurden aufgehoben.

Seit dem 16. Mai müssen Österreich-Urlauber bei der Einreise keinen Nachweis über eine Impfung, Genesung oder Testung mehr vorbringen. Auch eine Anmelde- oder Quarantänepflicht besteht nicht mehr. Die österreichische Regierung hat die Einreiseverordnung am Freitag dementsprechend aktualisiert. Hintergrund für die Lockerungen ist, dass die epidemiologische Lage sich entspannt hat.

3G-Regel für Österreich-Einreise abgeschafft – Erleichterung in Tourismusbranche

„Damit konnte ein massiver Wettbewerbsnachteil gegenüber anderen europäischen Destinationen beseitigt werden“, sagte Gregor Kadanka, Obmann des WKÖ-Fachverbands der Reisebüros, laut dw.com bezüglich der Lockerungen. Bisher mussten Reisende einen 3G-Nachweis vorlegen, um nach Österreich einreisen zu dürfen. Theoretisch bestehen aber noch Auflagen für die Reise aus Virusvariantengebieten – allerdings ist aktuell kein Land davon betroffen. Falls eine Region oder ein Staat wieder als Virusvariantengebiet eingestuft werden sollte, müssten Reisende sich an eine 3G-Regel sowie eine Registrierungs- und Quarantänepflicht halten. Die neue Verordnung soll vorerst bis zum 8. Juli gelten.

Urlaub in Österreich: Welche Corona-Maßnahmen gelten noch im Land?

Eine FFP2-Maskenpflicht gilt in Österreich unter anderem noch in geschlossenen Räumen von Gesundheitseinrichtungen, in öffentlichen Verkehrsmitteln und deren Haltestellen oder im Kundenbereich des lebensnotwendigen Handels. Einen 3G-Nachweis braucht es ebenfalls nur noch bei einem Besuch im Krankenhaus, Alten- oder Pflegeheim. Alle anderen Bereich können ohne Impf-, Genesenen- oder Testzertifikat betreten werden. Auch die Gültigkeitsdauer des Impfzertifikats wurde angepasst: Mit Booster-Impfung ist dieses fortan 365 Tage lang gültig. (fk)