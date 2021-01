Erste europäische Länder heben Reise-Beschränkungen für Corona-Geimpfte auf

Während in Deutschland noch heiß debattiert wird, ob Corona-Geimpfte ohne Einschränkungen reisen dürfen, sind andere Länder Europas schon zur Tat geschritten.

Bisher sind Corona-Geimpfte* in Deutschland nicht von den Quarantäne-Maßnahmen, die für Reiserückkehrer aus Risikogebieten gelten, ausgenommen. Dazu gibt es noch zu wenige Erkenntnisse darüber, ob Geimpfte das Virus tatsächlich nicht mehr weitertragen. Außerdem sträuben sich einige Politiker dagegen, eine Zweiklassengesellschaft entstehen zu lassen. In anderen Ländern Europas sieht es hingegen ganz anders aus – hier sind Lockerungen geplant oder bereits in Kraft.

Urlaub 2021: Erste Länder befreien Corona-Geimpfte von der Quarantänepflicht

Die Republik Moldau hat seine Einreisesperre für Menschen aufgehoben, die nachweisen können, dass sie gegen das Coronavirus geimpft sind. Die Nationale Agentur für Öffentliche Gesundheit pflegt eine Liste an Ländern, die von hohen Infektionsraten betroffen sind und deren Staatsangehörige – aber auch Transitreisende – nicht in die Republik einreisen dürfen. Deutschland steht aktuell nicht auf dieser Liste. Trotzdem gibt es auch für Reisende aus diesen Gebieten Ausnahmen – zum Beispiel, wenn sie moldauische Staatsangehörige sind. Während diese sich aber nach der Einreise in eine 14-tägige Quarantäne begeben müssen, entfällt diese Pflicht für Corona-Geimpfte.

Damit ist die Republik Moldau eines der ersten europäischen Länder, das Reise-Beschränkungen für immunisierte Personen aufhebt. Trotzdem gilt aber weiterhin eine Reisewarnung vonseiten des Auswärtigen Amts – so müssen sie zwar nicht bei der Einreise in Quarantäne, aber sehr wohl bei der Rückkehr.

Polen und Island wollen Corona-Geimpfte ebenfalls die Einreise erlauben

In Polen gilt nun ebenfalls eine Ausnahme für Reisende, die einen Nachweis über die Corona-Impfung erbringen können. Alle übrigen Reisenden müssen sich weiterhin bis zum 31. Januar in eine zehntägige Quarantäne begeben.

Auch in Island sind laut dem Branchenmagazin fvw Ausnahmen von der Test- und Quarantänepflicht bei der Einreise geplant, sofern die betroffenen Personen gegen das Coronavirus geimpft sind. Wie diese Regelungen genau aussehen sollen, ist aber noch nicht genau festgelegt. (fk) *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.

