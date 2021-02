Corona-Pandemie hat Folgen: Deutsche wollen mehr Respekt von Fluggesellschaften

Die Deutschen haben offenbar genug von verzögerten Ticket-Erstattungen – die Corona-Pandemie hat dazu geführt, dass viele mehr Respekt von den Fluggesellschaften wollen.

Während der Corona-Pandemie haben sich die meisten Fluggesellschaften bei ihren Kunden nicht beliebt gemacht. Viele mussten monatelang auf Erstattungen für entfallene Flüge warten* – und das, obwohl Rückzahlungen innerhalb von sieben Tagen getätigt werden müssen. Obendrein hat Lufthansa laut Verbraucherzentrale Baden-Württemberg erst im Januar auf eine Klage hin, den Anspruch von Kunden auf Ticketpreis-Erstattung bei der Absage von Flügen anerkannt. Ab sofort verpflichtet sich die Airline dazu, Verbraucher vollständig über ihre Ansprüche zu informieren. Doch das Vertrauen der Deutschen in die Fluggesellschaften hat aufgrund der Corona-Pandemie einen herben Schlag erlitten.

Folgen der Corona-Pandemie: Deutsche wollen mehr Respekt von Fluggesellschaften

Acht von zehn Deutschen erwarten nun eine bessere Behandlung und mehr Respekt für ihre Rechte. Das berichtet das Online-Portal tageskarte.io unter Berufung auf eine Umfrage von AirHelp. Diese wurde zwischen dem 23. Dezember und dem 8. Januar mit 1.000 Teilnehmern aus Deutschland vorgenommen. Fast zwei Drittel der Befragten haben demnach im letzten Jahr mehr über ihre Passagierrechte gelernt. Die Mehrheit ist der Meinung, dass die Fluggesellschaften besser mit ihren Kunden hätten umgehen können.

„Tausende Deutsche hatten im vergangenen Jahr verheerende Flugprobleme und mussten für ihre Rechte kämpfen, wie etwa Rückerstattungen. Die Botschaft der Passagiere an die Luftfahrtindustrie ist eindeutig: 92,4 Prozent der Deutschen wollen mehr Respekt für die Gesetze zum Schutz der Passagiere. Deutsche Reisende haben die Nase voll von Fluggesellschaften, die sich nicht an die Regeln halten. Wir fordern alle Passagiere auf für ihre Rechte einzutreten und einzufordern, was ihnen zusteht“, erklärte Christian Leininger, Rechtsanwalt bei AirHelp.

Corona: Jeder dritte Deutsche will mehr Geld nun für eine faire Airline ausgeben

Für eine bessere Behandlung würden laut der Befragung 75 Prozent der Kunden mehr Geld bezahlen – jeder dritte möchte dafür sogar bis zu 50 Euro mehr ausgeben. Zudem haben die Deutschen die Fluggesellschaften im Blick, die während der Pandemie ihre Kunden fair behandelt haben. 85,6 Prozent der Befragten möchten lieber mit solch einer Airline fliegen. „2021 müssen Fluggesellschaften die Rechte ihrer Kunden zu einer absoluten Priorität machen. Die Stimme der Verbraucher kann nicht länger ignoriert werden“, so Leinigers Fazit. (fk) *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.

