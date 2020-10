Corona-Herbst 2020 ohne Reisewarnung: Sieben Traumstrände, an denen Urlaub jetzt möglich ist

Trotz – oder gerade wegen – der Corona-Pandemie wollen viele noch etwas Sonne genießen. Folgende Traumstrände sind derzeit von Reisewarnungen unberührt.

Die Herbstferien haben in einigen Bundesländern* schon begonnen, und traditionell geht es für viele in den Süden. Allerdings hat Corona die Urlaubspläne vieler Menschen erstmal durcheinandergebracht. Bereisbare warme Regionen sind rar und schwer zu finden.

Das Online-Portal weg.de hat daher für alle, die dieses Jahr noch den Sand unter den Füßen spüren möchten, die schönsten Strände zusammengestellt, an die aktuell gereist werden kann und die zum Träumen in die Ferne einladen. Darunter sind in Europa sehr südlich gelegene Strände wie beispielsweise in Malta oder Sizilien, wo im Oktober und November sommerliche Temperaturen vorherrschen. Aber auch Fernreiseziele wie Barbados, Seychellen und Kuba unterliegen seit Anfang Oktober keiner Reisewarnung mehr.

Urlaub 2020 in der Sonne: Ramla Bay auf Malta

Einer der schönsten Strände Maltas ist der Ramla-Strand auf der maltesischen Insel Gozo mit rot goldenem Sand und leichten Wellen. Die Meeresbucht liegt unterhalb steiler, terrassenförmiger Hügel und der berühmten Kalypso-Grotte. Aufgrund der leicht abgeschiedenen Lage bietet die Bucht optimale Voraussetzungen für Ruhe und Erholung während dem Sonnenbaden. Air Malta fliegt mehrmals die Woche per Direktflug ab Berlin, München und Frankfurt am Main nach Luqa.

Italien-Urlaub auf Sizilien: Spiaggia di Capo d’Orlando

Der acht Kilometer lange Strand Spiaggia di Capo d’Orlando erstreckt sich entlang der Küstenlinie der malerischen Kleinstadt Capo d’Orlando am Fuße des Nebrodi-Gebirges auf Sizilien. Sowohl Sandstrand als auch Klippen und Buchten charakterisieren diesen Küstenabschnitt. Dank transparentem Wasser und viel Sonne erholen Urlauber sich hier oder Schnorcheln mit passender Ausrüstung, um ein paar Fischschwärme, die sich um die Algen tummeln, zu beobachten. Eurowings fliegt mehrmals die Woche von vielen deutschen Abflughäfen per Direktflug nach Catania.

Urlaub in Griechenland: Lagune von Balos auf Kreta

Ein außergewöhnlicher Badeort befindet sich an der Westküste Kretas. Aufgrund sehr feiner, zermahlener Muscheln schimmert der feine Sandstrand hier leicht rosa. In Verbindung mit dem türkisenen Wasser und exotischen Pflanzenarten bildet die Lagune von Balos eine vielfältige Naturkulisse. Bei einem Schnorchelausflug entdecken Urlauber viele bunte Meerestiere, die sich zwischen den Felsen verstecken. Die kretischen Flughäfen Chania und Heraklion werden von Aegean Airlines via Athen und Thessaloniki den ganzen Winter angeflogen. Direktflüge nach Heraklion gibt es von Düsseldorf und Stuttgart bis zum 31. Oktober, Frankfurt bis zum 27. November sowie München bis zum 28. November.

Griechenland-Urlaub auf Rhodos: Prasonisi Beach

Die Halbinsel Prasonisi am Südende von Rhodos ist ein absoluter Hotspot für Windsurfer, da hier von April bis Oktober ein starker Wind aus nordwestlicher Richtung weht. Urlauber entspannen am kristallklaren Wasser mit der idyllischen Umgebung. Eine Besonderheit ist die Eigenschaft als Doppelstrand, denn eine lange Strandzunge verbindet die Hauptinsel Rhodos mit der Felseninsel Prasonisi. Wer sofort hin will, für den gibt es beispielsweise von Aegean Direktflüge ab Frankfurt und München noch bis Ende Oktober 2020.

Urlaub in der Karibik trotz Corona: Playa Coral auf Kuba

Am Playa Coral entdecken Tauchliebhaber, die jetzt schon wieder in die Ferne reisen möchten, die majestätischen Korallenriffe vor der Küste. Dies macht die Playa Coral in der Region Varadero zu einem ganz besonderen Strand. Die Korallen können Urlauber entweder vor Playa Coral bestaunen oder im Flora-und-Fauna-Reservat untersuchen. Condor bietet ab dem 31.10.2020 dreimal wöchentlich Flüge von Frankfurt und Düsseldorf nach Varadero an.

Sonniger Strand-Urlaub auf den Seychellen: Anse Marron

Ein echter Geheimtipp auf den Seychellen ist der Strand Anse Marron am Südzipfel der kleinen Insel La Digue. Der abgelegene Traumstrand ist so versteckt, dass Urlauber ihn nur über einen Pfad durch den dichten Regenwald erreichen und dabei auch ein paar kleine Kletterpartien einlegen müssen. Nach einem schweißtreibenden etwa einstündigen Weg erwartet Reisende ein Paradies aus glasklarem Wasser umgeben von Felsformationen, die überall aus dem Wasser ragen und den Strand nach Osten und Westen hin begrenzen. Bereits seit August fliegt Emirates wieder fünfmal pro Woche via Dubai auf die Seychellen.

Karibik-Flair auf Barbados: Urlaub am Gibbs Strand

An der Westküste der karibischen Insel Barbados liegt der Gibbs Strand abseits von Geschäften und dem ganzen kommerziellen Trubel, der nur über kleine Gassen zwischen zwei Grundstücken zu finden ist. Hier finden Urlauber traumhaft weichen Sand, glasklares Wasser und schattenspendende Palmen - eine paradiesische Idylle. Wer ins Wasser geht, sollte allerdings aufpassen, da es hier etwas steinig sein kann. Eurowings fliegt ab Frankfurt (oder mit innerdeutschem Zubringerflug) ab 29. Oktober 2020 immer donnerstags und samstags nonstop nach Barbados.

