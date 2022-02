Corona-Hotspots in Deutschland: Hier sind die höchsten Inzidenzen

Von: Franziska Kaindl

Aktuell sind die Inzidenzen in einigen Landkreisen wieder hoch. © Imago

Die Omikron-Variante des Coronavirus sorgt bundesweit für steigende Fallzahlen. Wo sich aktuell die Hotspots befinden, lesen Sie in der Übersicht.

Auch der Beginn des neuen Jahres ist von der Corona-Pandemie geprägt: Die Inzidenz in vielen Bundesländern wieder sehr hoch, dennoch kommt es vielerorts zu Lockerungen. Denn die neu aufgetauchte Omikron-Variante sorgte zwar für viel Unsicherheit, was den Impfschutz angeht – die Zahl der intensivmedizinisch behandelten Covid-19-Fälle geht aber seit Mitte Dezember zurück. Dennoch sollte ein Ausflug oder Besuch bei den Verwandten gut überlegt sein. Oft spielt bei der Entscheidung die aktuelle Inzidenz am Zielort eine Rolle – nicht überall in Deutschland ist die Lage gleich. Wo sich derzeit die Corona-Hotspots im Land befinden und wie stark die Bundesländer betroffen sind, erfahren Sie hier.

Corona-Hotspots in Deutschland: Diese Orte haben aktuell die höchsten Inzidenzen (Stand: 2. Februar)

Kreis/Kreisfreie Stadt Bundesland 7-Tage-Inzidenz Berlin Friedrichshain-Kreuzberg Berlin 2.748,8 Dachau Bayern 2.685,1 Remscheid Nordrhein-Westfalen 2.566,4 Frankfurt am Main Hessen 2.318,3 Berlin Mitte Berlin 2.204,9 Offenbach Hessen 2.176,6 Wiesbaden Hessen 2.158,2 Rosenheim Bayern 2.151,2 Düsseldorf Nordrhein-Westfalen 2.140,8 Olpe Nordrhein-Westfalen 2.128,0 Starnberg Bayern 2.127,2 Neuburg-Schrobenhausen Bayern 2.103,8 Berlin Neukölln Berlin 2.082,8 Hochsauerlandkreis Nordrhein-Westfalen 2.049,6

Quelle: RKI

Corona-Hotspots: Die 7-Tage-Inzidenzen der Bundesländer (Stand: 2. Februar)

Bundesland 7-Tage-Inzidenz Baden-Württem­berg 1.214,8 Bayern 1.451,4 Berlin 1.694,4 Branden­burg 1.463,0 Bremen 1.296,5 Hamburg 1.511,1 Hessen 1.533,0 Meck­lenburg- Vor­pommern 1.123,7 Nieder­sachsen 972,4 Nord­rhein-West­falen 1.299,0 Rhein­land-Pfalz 937,9 Saarland 1.262,6 Sachsen 668,9 Sachsen-Anhalt 874,0 Schles­wig-Holstein 895,2 Thüringen 512,7 Gesamt 1.227,5

Quelle: RKI

Welche Corona-Regeln gelten in den Bundesländern?

Grundsätzlich haben Bund und Länder beim Corona-Gipfel Anfang Dezember eine 2G-Zugangsregelung (unabhängig von der Inzidenz) beschlossen. Somit dürfen nur noch Geimpfte und Genesene Geschäfte des Einzelhandels sowie Einrichtungen und Veranstaltungen aus Freizeit und Kultur z.B. Kino, Theater oder Gastronomien besuchen. Es besteht die Option, eine 2G-plus-Regel einzuführen. Allerdings wurde die 2G-Regel für den Einzelhandel in manchen Bundesländern wie Bayern, Baden-Württemberg und Niedersachsen von Gerichten gekippt. Innenräume dürfen maximal zu 30 bis 50 Prozent ausgelastet sein bei maximal 5.000 Besuchern, im Freien gilt dieselbe Auslastungsgrenze bei maximal 15.000 Zuschauern. Ab einer Inzidenz von 350 müssen bundesweit Clubs und Diskotheken in Innenräumen geschlossen werden.

Abgesehen davon haben manche Bundesländer verschärfte Maßnahmen getroffen. So gilt in Bayern in Bädern, Thermen, Saunen, Fitnessstudios, bei Kultur- oder Sportveranstaltungen und sonstigen Freizeitbereichen die 2G-plus-Regel. Geboosterte sind aber mittlerweile vielerorts von der Testpflicht befreit. (fk)