Massiver Anstieg an Corona-Fallzahlen auf Balearen-Insel: Urlaubsdestination komplett abgeriegelt

Die Balearen sind seit langem ein beliebtes Urlaubsziel der Deutschen. Doch nun haben sie mit hohen Corona-Fallzahlen zu kämpfen. Eine Insel wird komplett abgeriegelt.

Steil ansteigende Corona-Fallzahlen machen auch der Balearen-Regierung* Sorgen: Die beliebte Urlaubsinsel Ibiza ist darum seit Samstag (23. Januar) bis vorerst zum Ende des Monats weitestgehend abgeriegelt. Das Verlassen oder Betreten der Insel ist nur noch aus essenziellen Gründen erlaubt, wie die Mallorca Zeitung berichtet. Dazu gehören Arztbesuche, berufliche Tätigkeiten, die Pflege von Angehörigen, Behördengänge, Besuche von Bildungseinrichtungen und Ähnliches. Um sicherzugehen, dass sich die Menschen an die verschärften Einreise-Regeln halten, will die Polizei an Flughafen und Hafen stärker kontrollieren.

Ibiza abgeriegelt: Coronavirus-Mutation schuld an steigenden Fallzahlen?

Ibiza erlebte gerade nach der Weihnachtszeit einen steilen Anstieg der Corona-Fallzahlen. Während um die Feiertage noch eine Inzidenz von 159 Fällen pro 100.000 Einwohnern innerhalb von 14 Tagen vorlag, steigerte sich diese auf derzeit rund 1.970 Fälle (Stand 22. Januar). Der R-Wert läge nach Angaben der Mallorca Zeitung bei 1,4, was bedeutet, dass ein Infizierter fast eineinhalb weitere Menschen mit dem Virus ansteckt. Mithilfe von Massen-Schnelltests sollten über das Wochenende tausende von Menschen auf eine Covid-19-Erkrankung geprüft werden. Angeblich bestehe der Verdacht, dass die britische Mutation des Coronavirus, den massiven Anstieg der Fallzahlen zu verantworten hat, wie ein weiteres lokales Blatt, das Mallorca Magazin, schreibt.

Corona auf den Balearen – auch Formentera stark betroffen

Ibiza ergeht es damit genauso, wie schon zuvor der Nachbarinsel Formentera: Auch hier kämpft man gegen hohe Corona-Zahlen, weshalb die Insel schon seit Mitte Januar abgeriegelt ist. Laut Mallorca Zeitung gab es innerhalb von 14 Tagen 833 neue Fälle pro 100.000 Einwohner auf Formentera. Die Insel hat allerdings nur 12.000 Einwohner, weshalb es sich um eine statistische Hochrechnung handelt. (fk) *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.

