Kommt jetzt der Corona-Impfpass? Das sind die aktuellen Pläne der EU

Entscheidung über EU-weiten Corona-Impfass gefallen? Die Ergebnisse zusammengefasst

Update vom 22. Januar 2021: Bei der Videokonferenz zwischen den EU-Regierungschefs am Donnerstagabend wurde die Entscheidung über einen einheitlichen Impfpass, der geimpften Bürgern mehr Bewegungsfreiheit erlauben könnte, verschoben. Der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis wagte diesbezüglich mit Unterstützung der spanischen Regierung einen Vorstoß. Allerdings scheint der Vorschlag nur auf wenig Zustimmung getroffen zu sein. Ursula von der Leyen erklärte, dass aktuell noch nicht bekannt sei, ob geimpfte Personen das Virus tatsächlich nicht mehr weitergeben können. Ebenso wenig wisse man, wie lange die Wirkung der Impfstoffe anhält. Trotzdem gibt es weiterhin den bekannten gelben Impfpass nach WHO-Richtlinien. Mit einer Entscheidung über ein Dokument, das mehr Reisefreiheit erlaubt, ist vor dem Sommer aber kaum zu rechnen, heißt es bei dw.com.

Die Binnengrenzen sollen hingegen weiterhin offen bleiben, wobei strengere Kontrollen, einheitliche verpflichtende Tests sowie Quarantänegebote gelten sollen. Sorge bereiten den EU-Regierungschefs vor allem die Coronavirus-Mutationen. Am Montag soll deshalb ein Plan vorgelegt werden, der Touristen besser von nicht-notwendigen Reisen abhält. Von einem direkten Verbot war aber nicht die Rede.

Kommt jetzt der Corona-Impfpass? EU streitet um Reise-Freiheiten

Originalmeldung vom 21. Januar 2021: Mit Beginn der Impfungen in Europa ist auch die Debatte um Freiheiten für Geimpfte* immer weiter in den Fokus gerückt. Sollen Personen, die immunisiert wurden, wieder frei in Europa reisen dürfen? Und wie überprüft man das? Ob es ein gemeinsames Dokument zum Nachweis von Corona-Impfungen geben wird, soll am Donnerstagabend beim Corona-Sondergipfel per Videoschalte von den 27 EU-Mitgliedsstaaten diskutiert werden.

EU-Staaten debattieren über gemeinsamen Corona-Impfpass: Wie schnell kommt die Entscheidung?

Den ersten Vorstoß wagte der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis mit einem Brief an die EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen. Darin forderte er ein einheitliches Impfzertifikat, damit Corona-Geimpfte schon bald wieder ohne Einschränkungen in Europa reisen können. Im Corona-Videogipfel geht es aber erst einmal darum, sich auf ein gemeinsames Vorgehen bei „Impfzertifikaten“ zu einigen – ob dabei auch schon einfacheres Reisen oder weitere Privilegien diskutiert werden, ist nur vage formuliert. „Wir werden die Eignung eines gemeinsamen Ansatzes zur Zertifizierung ebenso diskutieren wie auch, unter welchen Umständen Zertifikate benutzt werden können, falls angemessen“, heißt es im Einladungsschreiben des EU-Ratspräsidenten Charles Michel an die Regierungs- und Staatschefs laut focus.de. Eine Entscheidung wird aber voraussichtlich einige Wochen in Anspruch nehmen.

Corona: Unterschiedliche Meinungen bei den EU-Staaten zur Impfpass-Debatte

Der deutsche Europastaatsminister Michael Roth (SPD) hält laut Welt.de die Diskussion über Details eines europäischen Impfpasses noch für verfrüht. Schließlich sei noch unklar, ob Corona-Geimpften noch infektiös seien. Andere Länder wie Spanien, Portugal, Griechenland, Kroatien und Österreich plädieren jedoch dafür, möglichst bald über ein Impfzertifikat zu entscheiden – vor allem da die Prozesse in Europa meistens zäh verlaufen. Insbesondere für Urlaubsländer spielt die baldige Mobilität der Menschen eine große Rolle, um den Tourismus wieder anzuheizen.

In diesem Zusammenhang sagte die Europaministerin Österreichs, Karoline Edstadtler (ÖVP): „Ich halte ein Impfzertifikat, das koordiniert ist und das auch gleich ausschaut, für einen ganz wesentlichen Teil.“ Die Mobilität sei „eine Grundvoraussetzung“ für einen funktionierenden Binnenmarkt, das Reisen und den Tourismus. Auch Portugals Ministerpräsident Antonio Costa spricht sich nach Angaben von focus.de für den Vorstoß des griechischen Ministerpräsidenten aus: „Für Länder wie Portugal und Griechenland ist der Tourismus besonders wichtig für unsere Volkswirtschaften.“ Die spanische Tourismusministerin Reyes Maroto stimmt dem Vorschlag laut einem Bericht der Deutschen Presse-Agentur (dpa) ebenfalls zu: „Das könnte zur Wiederherstellung der Mobilität auf europäischer Ebene beitragen.“

Aber auch in Deutschland plädiert dw.com zufolge zum Beispiel die Abgeordnete Angelika Niebler für eine schnelle Einführung eines europaweiten Impfpasses, genauso wie Außenminister Heiko Maas (SPD). Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) äußerste sich in der ARD-Talksendung „Maischberger. Die Woche“ ebenfalls positiv darüber. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zeigt sich indes noch zögerlich.

Reisen trotz Corona: Wie wird der EU-Impfass aussehen?

Pläne zu für einen gemeinsamen Impfpass gibt es schon lange, die Corona-Pandemie hat die Debatte nur weiter vorangetrieben. Deshalb werden bei einem EU-weiten Impfpass voraussichtlich nicht nur Impfungen gegen das Coronavirus, sondern zum Beispiel auch Masern aufgeführt werden. Hinzu kommen die persönlichen Daten des Impflings, der Ort und Termin der Impfung sowie der verwendete Impfstoff. Langfristig ist laut Welt.de ein europaweiter elektronischer Impfpass geplant. (fk) *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.

