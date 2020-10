Coronavirus in Italien: Beliebte Touristenziele sind Risikogebiete - Das müssen Urlauber wissen

Die Angst in Italien sitzt tief vor dem nächsten Coronavirus-Lockdown. Die Regierung hat die Maßnahmen verschärft. Die Lombardei ist noch immer Risikogebiet.

NRW - Die Angst vor einem neuen Lockdown ist groß in Italien. Nach stabilen Zahlen im Sommer steigen auch im Süden Europas die Zahlen der Coronavirus-Infizierten rasant an. Die italienische Regierung hat umgehend reagiert und die Regel zum Schutz vor Covid-19 erneut verschärft.

Land Italien Präsident Sergio Mattarella Hauptstadt Rom Bevölkerung 60,36 Millionen (2019)

Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte wurde ebenso deutlich wie auch zielstrebig. Zu tief sitzen die Erinnerungen an den März, als das alltägliche Leben in Italien wegen des Coronavirus* heruntergefahren wurde. Besonders im Norden des Landes wütete das Coronavirus, tausende Menschen starben.

Corona in Italien: Mehr Risikogebiete im Land - Ministerpräsident Conte verschärft Regeln

„Wir dürfen keine Zeit verlieren. Wir müssen handeln, indem wir alle nötigen Maßnahmen auf den Weg bringen, um einen allgemeinen Lockdown zu verhindern“, sagte Italiens Ministerpräsident. Die Zahlen sind alarmierend, innerhalb von nur 24 Stunden stiegen die Coronavirus-Zahlen in Italien auf mehr als 11.700 Fälle. Darüber schreibt WA.de*.

Zwar betonen die Experten in Italien, dies hänge mit der erhöhten Anzahl der Corona-Tests zusammen. Dennoch ist die Sorge ob einer landesweiten Ausbreitung erneut groß. Die Regierung hat deshalb mit verschärften Maßnahmen reagiert. Menschenansammlungen werden genaustens geprüft. Bürgermeister sind dazu angehalten, wenn nötig Plätze und Zentren ab 21 Uhr zu sperren. Auch die Lokale müssen sich anpassen in Zeiten, in denen viele Bereiche Risikogebiete sind.

Corona in Italien: Beliebte Touristenziele Lombardei, Kampanien und Ligurien Risikogebiete

In Restaurants dürfen maximal sechs Personen an einem Tisch sitzen. Zudem sind die Besitzer dazu verpflichtet, auf Plakaten das Personenmaximum anzugeben. Lokale ohne Sitzmöglichkeiten müssen bereits um 18 Uhr schließen, für alle anderen ist spätestens um 0 Uhr Sperrstunde. Auch in den deutschen Hotspots wurde eine Sperrstunde eingeführt*.

In Restaurants dürfen maximal sechs Personen an einem Tisch sitzen.

Teilweise wird der Verkauf von Alkohol und Speisen zum Mitnehmen ab 18 Uhr untersagt.

Ab 0 Uhr gilt für alle Lokale in Italien die Sperrstunde.

Noch immer gilt die Lombardei als die stärkste vom Coronavirus betroffene Region Italiens. Ein Erwerb von Alkohol und Speisen zum Mitnehmen ist nach 18 Uhr nicht mehr möglich. Ebenfalls auf der Liste der Risikogebiete stehen zwei beliebte Urlaubsziele. Das Auswärtige Amt warnt nicht notwendigen, touristischen Reisen in die Regionen Kampanien und Ligurien. Dort beträgt die Inzidenz - Stand 19. Oktober - mehr als 50 Fälle pro 100.000 Einwohner auf sieben Tage. Im Nachbarland Schweiz werden aktuell acht Risikogebiete gezählt*.

Corona in Italien: Einreise aus den meisten EU-Mitgliedsstaaten möglich

Eine Einreise nach Italien ist aus Deutschland und den meisten EU-Mitgliedsstaaten derzeit noch ohne besondere Gründe gestattet. Für das Einreisen aus Rumänien gilt seit dem 24. Juli die Pflicht zur 14-tägigen Isolation. Einreisende aus Belgien, Frankreich, den Niederlanden, Großbritannien und Nordirland, Tschechien und Spanien müssen einen negativen Corona-Test vorlegen oder sich vor Ort testen lassen.

+ Die Lombardei ist aktuell ein Corona-Risikogebiet. © picture alliance/dpa / Claudio Furlan

Von einer Einreise nach Italien ausgeschlossen werden eben jene Personen, die sich in den vergangenen 14 Tagen in Armenien, Bahrain, Bangladesch, Bosnien und Herzegowina, Brasilien, Chile, Kolumbien, Kosovo, Kuwait, Nordmazedonien, Republik Moldau, Montenegro, Oman, Panama, Peru oder der Domenikanischen Republik aufgehalten haben.

Corona in Italien: Infos für Durch- und Weiterreisende - Verbot für den Amateursport

Durch- oder Weiterreisende aus EU/Schengen Staaten sowie dem Vereinigten Königreich müssen keine Einschränkungen befürchten. Bei der Reise nach Österreich oder Schweiz sind die örtlichen Transitbestimmungen zu beachten. Zugreisen zwischen Italien und Deutschland sind möglich, der Flugverkehr wurde wieder aufgenommen.

Sport ist aktuell in Italien wegen des Coronavirus kaum möglich. Lange wurde über eine Eröffnung der Fitnessstudios diskutiert. Nun hat sich die Regierung mit den Betreibern auf einen Kompromiss geeinigt. Die Studiobesitzer erhalten eine Woche Zeit, um nachzubessern und Anti-Corona-Maßnahmen umzusetzen. Andernfalls müssen sie schließen.

Problematischer gestaltet sich die Lage im Mannschaftssport, denn der ist im Amateurbereich in Italien nicht erlaubt. Wer sich sportlich betätigen will, muss auf individuellen Sport wie Joggen zurückgreifen.

Rubriklistenbild: © Olivier Hoslet/dpa/picture alliance