Aufgepasst: Diese Urlaubsdestination in Italien fordert bei der Einreise jetzt einen Corona-Test

Italien ist eines der beliebtesten Reiseländer der Deutschen. Eine gern besuchte Urlaubsdestination dort verlangt von Touristen nun einen Corona-Test bei der Einreise.

Trotz Corona-Pandemie sind viele Deutsche 2020 verreist* – wenn auch vermehrt innerhalb der Landesgrenzen. Auch im Herbst wollen noch einige in den Urlaub starten. Doch wer sich ein beliebtes Ziel in Italien ausgesucht hat, könnte nun zu einem Corona-Test verpflichtet werden.

Seit einiger Zeit ist die Einreise nach Italien für deutsche Staatsbürger wieder ohne Einschränkungen möglich. Im Frühjahr sah das noch ganz anders aus: Italien machte die Grenzen dicht, nachdem in Provinzen der Lombardei und Venetien die Corona-Fallzahlen enorm angestiegen waren. Nun lässt eine beliebte Urlaubsdestination in Italien aber wieder mehr Vorsicht walten: Auf der Insel Sardinien gelten ab dem 15. September verschärfte Einreisebestimmungen. Urlauber müssen nun einen negativen Corona-Test vorlegen oder ihn direkt bei der Einreise durchführen. Bis das Ergebnis feststeht, müssen sich die Reisenden in Quarantäne begeben. Das verkündete Christian Solinas, der Präsident der Region, am Freitag (11. September). Die verschärfte Regelung gilt vorerst bis zum 7. Oktober.

Italien-Urlaub in Sardinien: Das gilt aktuell bei der Einreise

Wie das Auswärtige Amt informiert, müssen sich Reisende über dem Flug- und Schiffsverkehr nach Sardinien 48 Stunden vor der Einreise registrieren. Dazu stellt die Regione Autònoma de Sardegna ein Online-Formular bereit. Die Registrierung müssen Urlauber bei der Einreise ausgedruckt mitbringen und mit einem gültigen Personalausweis vorlegen können.

Zudem brauchen Reisende den bereits genannten Corona-Test – entweder PCR- oder Antikörper-Test: Wenn er vor der Einreise gemacht wurde, darf er nicht älter als 48 Stunden sein. Sollten die Ergebnisse noch nicht vorliegen, müssen Urlauber online eine Eigenerklärung ausfüllen und dort angeben, wo und in welcher Einrichtung der Test gemacht wurde. Alternativ kann der Covid-19-Test bei der Einreise nachgeholt werden. Bis das Ergebnis eintrifft, müssen Reisende sich in Quarantäne begeben. Das kann bis zu 48 Stunden dauern. Zudem werden bei der Einreise nach Sardinien Temperaturen gemessen. *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.

