Corona-Krise: Deutsche Bahn will Fahrgäste vor vollen Zügen warnen - so soll's funktionieren

Immer mehr Deutsche nutzen wieder die Bahn. Um Fahrgäste vor vollen Zügen zu warnen, will die DB nun per App die Auslastung anzeigen.

Zudem weist die DB auf Hygienemaßnahmen in den Verkehrsmitteln hin.

Während der Corona-Krise erlebte die Deutsche Bahn einen massiven Einbruch der Passagierzahlen. Teilweise bis zu 90 Prozent weniger Fahrgäste transportierte das Unternehmen in den letzten Wochen. Dank zahlreicher Lockerungen steigt die Zahl aber nun wieder an - was für überfüllte Waggons sorgen könnte. Damit ließen sich die Abstandsregelungen nur noch schwer einhalten. Um den Strom der Fahrgäste gleichmäßiger zu verteilen, soll deshalb ein neues Feature in der Bahn-App implementiert werden.

Deutsche-Bahn-App: Fahrgäste sollen vor vollen Zügen gewarnt werden

Im Bahn-Navigator, wie sich die App der Deutschen Bahn nennt, und auf der Website der DB soll nach Spiegel-Informationen bald Züge angezeigt werden, die eine Auslastung* von 50 Prozent oder mehr haben. So erhalten Fahrgäste die Möglichkeit auf weniger frequentierte Verbindungen umzusatteln und das Problem von überfüllten Zügen in Corona-Zeiten wäre etwas entschärft. Sollten die Reservierungen trotz der Warnhinweise zunehmen, sollen die App und das Buchungssystem auf bahn.de verhindern, dass der entsprechende Zug gebucht werden kann. Laut Spiegel soll diese Funktion in den kommenden Tagen freigeschaltet werden.

So sollten sich Bahn-Fahrgäste währen der Corona-Krise verhalten

Die Deutsche Bahn auf ihrer Website weist daraufhin, dass Fahrgäste in den öffentlichen Verkehrsmitteln eine Mund-Nase-Bedeckung tragen und Abstand zu anderen Mitreisenden halten sollten. Die Fahrkartenkontrolle erfolgt momentan kontaktlos und auf Sicht. In Bussen soll nur hinten ein- und ausgestiegen werden, da die Tür beim Fahrer nicht geöffnet wird. Auch die DB Reisezentren und an der DB Information in den Bahnhöfen werden Mitarbeiter und Reisende durch Plexiglasscheiben abgeschirmt.

