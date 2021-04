Urlaub 2021: Corona-Maßnahmen in Kroatien massiv gelockert

Ab dem 1. April genügt für die Einreise nach Kroatien ein negativer Antigen-Test. Lockerungen gelten außerdem für Corona-Geimpfte und Genesene.

Ausländer dürfen ab dem 1. April mit einem Nachweis über eine Corona-Impfung nach Kroatien einreisen. Das kündigte Innenminister Davor Bozinovic am Mittwoch in Zagreb, wie unter anderem die Deutsche Presse-Agentur berichtet. Außerdem ist die Einreise erlaubt, wenn Urlauber einen negativen PCR-Test oder einen negativen Antigen-Test vorlegen können. Auch Menschen, die einen Nachweis vorbringen können, im letzten halben Jahr eine Covid-19-Erkrankung überstanden zu haben, dürfen ohne weitere Auflagen nach Kroatien einreisen.

Kroatien-Urlaub in Corona-Zeiten: Einreise jetzt auch mit Impfnachweis und Antigen-Test möglich

Bisher war das nur unter Vorlage eines negativen PCR-Tests möglich, der höchstens 48 Stunden alt sein durfte. Dieser konnte auch direkt nach der Einreise auf eigene Kosten nachgeholt werden – bis zum Erhalt des Ergebnisses mussten sich Betroffene allerdings in Quarantäne begeben.

Als Impfnachweis würde die kroatische Regierung auch Impfungen durch russische oder chinesische Vakzine durchgehen lassen, so Bozinovic. Diese Impfstoffe finden vor allem im Nachbarland Serbien Anwendung, sind aber in der EU noch nicht zugelassen. Kroatien sei zudem bereit, sich an künftige EU-Regelungen anzupassen – da seien aber bislang keine vorhanden, so der Minister.

Kroatien will bis Pfingsten wieder Urlauber begrüßen

Der Tourismus ist für Kroatiens Wirtschaft enorm wichtig, da er rund 20 Prozent des Bruttoinlandsprodukts ausmacht. 2019 begrüßte das Land an der Adria rund laut dem nationalen Tourismusverband rund 21 Millionen Urlauber. Ein Großteil davon kam aus Deutschland. Um möglichst bald wieder Touristen begrüßen zu kommen, hat die kroatische Regierung die Initiative „Safe Stay in Croatia“ ins Leben gerufen. Das Label wurde für Hotels und touristische Unterkünfte eingeführt, die Gesundheits- und Hygienemaßnahmen umsetzen. Im Rahmen dieses Programms sollen auch kostenlose Schnelltests angeboten werden. Aktuell zählt aber aus Sicht des Robert Koch-Instituts wieder ganz Kroatien als Corona-Risikogebiet – zwischenzeitlich waren einzelne Gespanschaften von der Warnung ausgenommen worden. (fk)

