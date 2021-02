Reisen bald wieder möglich? Erste Details zum Bund-Länder-Gipfel bekannt

Am Mittwoch beraten sich Bund und Länder erneut über die Corona-Maßnahmen in Deutschland. Wird es nun endlich Lockerungen – zum Beispiel für den Tourismus – geben?

Corona-Lockerungen im März? 3-Stufen-Plan sieht touristische Übernachtungen vor

Update vom 10. Februar 2021: Am heutigen Mittwoch diskutieren Bund und Länder ein weiteres Mal über die Corona-Maßnahmen in Deutschland. Bereits im Vorfeld sind einige Informationen durchgesickert – so sind Lockerungen für den Tourismus und die Gastronomie erst einmal noch nicht in Sicht. Bund und Länder planen hingegen, den Lockdown – so wie er jetzt besteht – um mindestens zwei weitere Wochen zu verlängern. Somit ist erst ab dem 1. März mit Lockerungen zu rechnen.

Allerdings scheinen sich Kanzleramt und Länderchefs über eine schrittweise Öffnung nach dem 1. März Gedanken zu machen. Dem Business Insider liegt ein vertrauliches Papier des Landes Berlins vor, das den Vorsitz der Ministerpräsidentenkonferenz hat. Darin ist von einem 3-Stufen-Plan die Rede, nach dem es je nach Inzidenzzahlen – unter 35, unter 20 und unter 10 –verschiedene Lockerungen geben könnte. Außerdem sollen dynamische Faktoren wie die Reproduktionszahl oder die Auslastung der Intensivbetten eine Rolle bei möglichen Lockerungen spielen.

Der 3-Stufen-Plan sieht nach aktuellem Stand vor, dass Lockerungen für den Tourismus erst ab einer Inzidenz von unter 20 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in den letzten sieben Tagen infrage kommen. Genauer gesagt, könnten dann touristische Übernachtungen wieder möglich sein. Die Gastronomie soll sogar schon ab einer Inzidenz von 35 Lockerungen erfahren, so die Idee. Dann dürfen laut dem Plan der eigene Hausstand und zwei weitere Personen ein Restaurant besuchen – allerdings mit einer Sperrstunde. Bei einer Inzidenz von 20 sind es fünf Personen aus zwei Haushalten und bei einer Inzidenz von 10 dürfen zehn Personen eine Gaststätte zusammen besuchen. Erst bei letzterem Szenario soll die Sperrstunde wegfallen.

Ob dieser Plan bereits bei der heutigen Konferenz bereits besprochen wird oder erst danach, ist allerdings noch nicht klar. Zudem soll der aktuelle Beschlussentwurf, der von Bund und Ländern heute diskutiert werden soll, laut Bild.de erste Lockerungen sogar erst ab dem 14. März in Aussicht stellen.

Weitere Verschärfungen für Reisen und Ausflüge? Erste Details zum Bund-Länder-Gipfel am Mittwoch bekannt

Originalmeldung vom 9. Februar 2021: Die Corona-Inzidenz ist nach langer Zeit endlich wieder unter einem Wert von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen gefallen. Das Robert Koch-Institut meldete am Dienstag (9. Februar) einen Wert von 73. Viele Deutsche hoffen deshalb beim Bund-Länder-Gipfel am Mittwoch auf Lockerungen der Corona-Maßnahmen* – besonders die von der Pandemie gebeutelten Reiseveranstalter, Gastronomen oder Friseure. Ebenso wünschen sich zahlreiche Deutsche, dass sie wieder mehr Kontakte pflegen und Tagesausflüge vornehmen können. Aber ist es tatsächlich realistisch, dass der Lockdown nach dem 14. Februar entschärft wird?

Corona-Lockerungen im Februar? Tagestouristen müssen sich wohl gedulden

Erste Details zu den Entscheidungen, die beim Bund-Länder-Gipfel am Mittwoch getroffen werden, sind bereits durchgesickert. So berichtet unter anderem Focus Online, dass der Lockdown internen Informationen zufolge bis mindestens Ende Februar verlängert werden soll. Angela Merkel will zudem laut Bild.de Kita- und Schulöffnungen vorerst verhindern. Zu möglichen Lockerungen im Tourismus gibt es aktuell keine Informationen – was womöglich darauf hindeutet, dass es sie ebenfalls nicht geben wird.

+ Einen Ausflug an die Ostsee oder Wandern in den Bergen – viele Deutschen möchten gerne raus aus die eigenen vier Wände. © imago-images

So sollen dem RKI gerade die zahllosen Ausflügler, die am Wochenende unterwegs sind und sich begegnen, ein Dorn im Auge sein. Wie Focus Online berichtet, komme es hier aus Sicht des Instituts oft zu vermeidbaren und oft unbewussten Kontakten und somit Übertragungen – auch wenn man das Risiko persönlich für vernachlässigbar einschätzen möge. Problematisch sei gerade die Tatsache, dass potenziell infektiöse Personen einen Großteil ihrer Viren bereits ausstoßen, bevor die ersten Symptome einsetzen. Darum könnten mit Blick auf das Treffen am Mittwoch sogar noch weitere Verschärfungen für den Tagestourismus möglich sein.

Auch interessant: Skiurlaub 2021: Wann öffnen die Skigebiete in Österreich, Italien und Deutschland? Saison-Start verschoben.

„Dritte Welle“ im Anmarsch? Darum sind Corona-Lockerungen vor März unwahrscheinlich

Vor allem die Corona-Varianten aus Großbritannien und Südafrika lassen die Regierung aktuell nur zögerlich über Lockerungen nachdenken. Der SPD-Gesundheitsexperte erklärt im Gespräch mit n-tv sogar: „Wir werden eine dritte Welle bekommen. Das ist zum jetzigen Zeitpunkt fast nicht mehr abzuwenden.“ Ihm zufolge dürften die Mutanten schon Anfang März dafür sorgen, dass die Corona-Fallzahlen in Deutschland wieder steigen – sogar im Lockdown. Darum müsse es definitiv eine Verlängerung des Lockdowns geben. (fk) *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.

Lesen Sie auch: Immer dreister: So schamlos umgehen Touristen das Beherbergungsverbot in Österreich.

Rubriklistenbild: © imago-images