Flixbus stellt Reisen im November ein – Blablabus geht sogar noch weiter

Aufgrund der aktuellen Corona-Beschränkungen in Deutschland sind Fernreisen und Tagesausflüge so gut wie unmöglich. Unternehmen wie Flixbus und Blablabus haben reagiert.

Nicht nur touristische Übernachtungsangebote sind während des „Lockdown light“ im November verboten* – auch von Tagesausflügen sollen Reiselustige absehen, so die Regierung. Unternehmen, die Fernbuslinien anbieten, reagieren darauf, indem sie ihre Angebote vorerst einstellen.

Urlaubsverbot im November: Flixbus stellt den Betrieb ein

Am 28. Oktober verkündete Angela Merkel den Beschluss zu den Corona-Beschränkungen im November, die unter anderem den Tourismus enorm einschränken. „Deswegen fahren wir unseren Bus- und Zugbetrieb jetzt im November auch komplett runter in der Hoffnung, an Weihnachten mit Flixbus für unsere Kunden im Einsatz sein zu können“, erklärte Mitgründer und Geschäftsführer von FlixMobility, André Schwämmlein, wie das Online-Portal Travelbook unter Berufung auf einen Bericht aus der „Welt am Sonntag“ schreibt. Wenn die Kanzlerin die Bevölkerung darum bittet, nicht zu verreisen, dann habe das einen Einfluss auf die Nachfrage, so Schwämmlein. Auch Flixtrain mache deshalb vorübergehend Winterpause.

Bereits im Oktober habe es wieder „eine gebremste Reiselust“ gegeben, nachdem zumindest im Sommer etwa die Hälfte des Netzes bedient werden konnte. „Im Moment liegen wir etwa bei 30 Prozent, werden aber wieder komplett reduzieren, weil der politische Wunsch ist, dass man nicht reist“, erklärt Schwämmlein.

„Corona-Lockdown“: Blablabus fährt erst nächstes Jahr wieder

Bei Blablabus geht man hingegen noch weiter: Der Fernbusanbieter stellte seinen Betrieb am 26. Oktober für alle Fahrten ein – und zwar bis zum Frühjahr 2021. Hintergrund sei ebenfalls „die aktuelle Entwicklung der gesundheitlichen Lage in Deutschland", heißt es auf der Webseite. Alle bestehenden Buchungen ab diesem Datum werden demnach storniert. Wer nach dem 26. Oktober eine Buchung getätigt hat, bekommt den Buchungspreis automatisch an die verwendete Zahlungsmethode erstattet. Falls Sie mit einem Gutschein bezahlt haben, wird der verwendete Gutscheincode nach der Stornierung der Fahrt reaktiviert.

