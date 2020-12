Harter Corona-Lockdown: Sind Auslandreisen noch erlaubt?

Am 13. Dezember haben Bund und Länder den harten Lockdown beschlossen. Was das für Reisen im Inland- und Ausland sowie Verwandtenbesuche bedeutet, erfahren Sie hier.

Ab dem 16. Dezember soll das öffentliche Leben – wie schon im Frühjahr – weitestgehend heruntergefahren werden. Die neuen Regelungen haben Bund und Länder am Sonntagvormittag beschlossen. Sie werden vorerst bis zum 10. Januar gelten. Auch Reisen* und Verwandtenbesuche sind von den geplanten Maßnahmen betroffen.

Urlaub trotz Corona? Das ist bei Reisen ins Ausland erlaubt

+ Einige Bundesländer wollen nun doch keine Hotelübernachtungen über Weihnachten erlauben. © imago images / penofoto

Viele Deutsche wollen am liebsten über Weihnachten in den Urlaub. Da die meisten Ski-Pisten in Europa allerdings geschlossen sind, treibt es viele in den sonnigen Süden – die Kanarischen Inseln etwa. Aber sind Auslandsreisen im harten Lockdown überhaupt erlaubt? In dieser Angelegenheit haben sich die Maßnahmen der Regierung nicht sonderlich geändert. Es wird weiterhin dringend dazu geraten bis zum 10. Januar von „nicht zwingend notwendigen Reisen im Inland und auch im Ausland abzusehen“. Bund und Länder weisen in ihrem Beschluss „nachdrücklich darauf hin, dass bei Einreisen aus ausländischen Risikogebieten die Pflicht zur Eintragung in die digitale Einreiseanmeldung verpflichtend ist, und dass eine Quarantänepflicht für einen Zeitraum von zehn Tagen nach der Rückkehr besteht.“ Die Quarantäne könne nur durch einen negativen Test, der frühestens am 5. Tag nach der Einreise vorgenommen wurde, aufgehoben werden. Nur in Nordrhein-Westfalen wurde diese Regelung durch ein Gerichtsurteil gekippt. Allerdings handelt es sich bei dem Regierungsbeschluss nicht um ein Verbot – Reisen sind theoretisch weiterhin möglich.

Auch interessant: Corona-Flucht der Deutschen über Weihnachten: Lufthansa erlebt Buchungs-Boom.

Corona-Lockdown: Darf ich für den Familienbesuch an Weihnachten in ein anderes Bundesland reisen?

Wie bereits erwähnt, sind raten Bund und Länder eindringlich von Inlandsreisen ab. Ein Besuch bei Verwandten über Weihnachten ist aber genauso wie Auslandsreisen nicht explizit verboten. Zwischen dem 24. und 26. Dezember sollen die Kontaktbeschränkungen zudem ein wenig gelockert werden – über den eigenen Hausstand hinaus ist das Treffen mit vier weiteren Personen erlaubt. Dabei spielt die Anzahl der Haushalte keine Rolle. Ausgenommen sind zudem Kinder bis 14 Jahre.

Die Regeln können aber von Bundesland zu Bundesland leicht abweichen. Laut dem Beschluss gehören Ehegatten, Lebenspartner und Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft sowie Verwandte in gerader Linie, Geschwister, Geschwisterkinder und deren jeweiligen Haushaltsangehörigen zum engsten Familienkreis. An Silvester gilt ein bundesweites An- und Versammlungsverbot. Die Kommunen sollen ein Feuerwerksverbot an publikumsträchtigen Plätzen durchsetzen.

In welchen Bundesländern sind Übernachtungen über Weihnachten erlaubt?

Um Familien, die über keine Gästezimmer oder -betten verfügen, den Verwandtenbesuch über Weihnachten angesichts der Abstandsregeln zu erleichtern, haben einige Bundesländer angekündigt, Hotelübernachtungen für die Feiertage zu erlauben. In folgenden Bundesländern dürfen Hotels öffnen:

Baden-Württemberg (nur zwischen 23. und 27. Dezember)

Berlin

Bremen

Hamburg (zwischen dem 23. Dezember und 1. Januar)

Hessen

Niedersachsen

Einige Bundesländer haben ihre Lockerungen hingegen wieder zurückgenommen: Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein wollen nun doch, dass Hotels über Weihnachten geschlossen bleiben. In Sachsen hält man weiterhin am harten Lockdown fest – auch hier werden keine Hotels geöffnet. In Bayern gilt aktuell ebenfalls noch die Regel, dass Gastgewerbe bis zum 10. Januar geschlossen bleiben sollen – sofern hier keine neue Ankündigung gemacht wird, wird es wohl dabei bleiben. Brandenburg, Rheinland-Pfalz, Saarland und Thüringen sind sich noch unschlüssig. Vermutlich werden die endgültigen Regeln spätestens am 16. Dezember, wenn der harte Lockdown eintritt, bekanntgegeben. (fk) *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.

Lesen Sie auch: Frühbuchen 2021: So finden Sie nächstes Jahr die flexibelsten Reise-Angebote.

Diese Fehler bei der Reiserücktrittsversicherung sollten Sie dringend vermeiden Diese Fehler bei der Reiserücktrittsversicherung sollten Sie dringend vermeiden

Rubriklistenbild: © imago images / penofoto