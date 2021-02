Vorbereitung auf Reise-Saison? Mallorca plant weitere Corona-Lockerungen ab März

Mallorca fiebert auf eine erfolgreiche Reise-Saison hin. Dazu soll Urlaub auf den Balearen schon zu Ostern wieder möglich sein. Ab März sind Corona-Lockerungen geplant.

Die 7-Tages-Inzidenz der Balearen lag am Mittwoch (17. Februar) bei 58,2 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern, wie die Mallorca Zeitung berichtet – und ist damit ähnlich hoch wie in Deutschland. Während man hierzulande aber nur zögerlich über Lockerungen spricht, hat die Balearen-Regierung schon letzte Woche wieder Einkaufszentren geöffnet. Außerdem dürfen Kinos, Theater und Konzertsäle statt zu 30 Prozent nun zu 50 Prozent ausgelastet sein. Aber es geht offenbar noch weiter – mit sehr großer Wahrscheinlichkeit dürfen Restaurants und Cafés auf Mallorca am 2. März wieder ihre Außenbereiche öffnen.

Mallorca-Urlaub in Sicht? Balearen-Regierung plant weitere Corona-Lockerungen

„Bei dieser Landesregierung kann man sich niemals sicher sein. Aber es sieht so aus, als ob sie am 2. März erlauben, die Außenbereich zu öffnen“, erklärte Helmut Clemens im Namen der Gastronomen der Mallorca Zeitung. Die endgültige Entscheidung wird die Balearen-Regierung vermutlich am Wochenende oder Anfang nächster Woche fällen.

Eigentlich wollten die Gastronomen auch die Innenbereiche öffnen, da viele Lokale gar keine Außenbereiche haben. In zahlreichen spanischen Regionen mit höheren Corona-Fallzahlen würden demnach weniger strenge Regeln in Bezug auf Restaurants, Bars und Cafés gelten. Die Gesundheitsministerin Patricia Gómez erklärte jedoch, dass die Behörden trotz der fallenden Fallzahlen auf den Balearen „sehr vorsichtig“ sein wollen. Das gilt vor allem in Hinblick auf die britische Coronavirus-Mutation, die für ungefähr 40 Prozent der Covid-19-Fälle auf Mallorca verantwortlich ist.

Eine Öffnung der Innenbereiche empfiehlt die Ministerin erst zu einem späteren Zeitpunkt, vermutlich zwei Wochen nach den Außenbereichen, heißt es. Zur Vorbereitung darauf sollten Wirte ihre Innenbereiche mit Geräten ausstatten, die die Konzentration von Kohlendioxid messen. Bei Bedarf seien auch Luftfilter angebracht.

Bei entsprechenden niedriger Corona-Inzidenz möchte die Balearen-Regierung schon im Frühjahr wieder Touristen begrüßen. Bis dahin könnten 30 bis 40 Prozent der Einheimischen gegen das Virus geimpft sein. (fk)

