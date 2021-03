Reisewarnung für Mallorca gekippt: Airlines reagieren sofort – großer Reise-Boom an Ostern?

Seit dem 14. März gilt keine Reisewarnung mehr für das beliebte Urlaubsziel Mallorca. Aufgrund des Buchungsansturms haben Airlines nun zahlreiche Zusatzflüge geplant.

Die Aufhebung der Reisewarnung für die Balearen hat bei den Deutschen offenbar Euphorie ausgelöst: Eurowings sprach laut der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag (14. März) von Buchungen „in einer bisher nicht gekannten Dynamik“. Schon am ersten Tag nach Ende der Reisewarnung startete die erste – komplett ausgebuchte – Maschine nach Mallorca.

Deutsche wollen nach Mallorca: Airlines stocken Angebot massiv auf

Um dem Ansturm gerecht zu werden, legte die Airline nun 300 Zusatzflüge für die Zeit um Ostern an. Der Reiseveranstalter Tui vermeldete am Wochenende doppelt so viele Buchungen für Reisen auf die balearische Insel wie im gleichen Zeitraum vor zwei Jahren, heißt es in dem dpa-Bericht. Auch die Airline Condor kündigte an, ab Ostern das Flugangebot für Reisen nach Mallorca aufzustocken. Lufthansa verzeichnete laut einer Pressemitteilung in den letzten zwei Wochen ebenfalls 80 Prozent mehr Buchungen für Flüge nach Mallorca. Darum sollen statt zwei wöchentlicher Flüge ab München nun elf wöchentliche Verbindungen angeboten werden. Ab Frankfurt sind es statt sechs Flügen sogar 20 wöchentliche Anbindungen in der Osterzeit.

Mallorca-Urlaub trotz Corona: Nur noch wenige Reisebeschränkungen

Die Reisewarnung entfällt nicht nur für Mallorca, sondern auch für die anderen Balearen-Inseln – darunter Menorca, Ibiza und Formentera. Grund für diese Entwicklung ist der gesunkene Inzidenzwert: Eine Reisewarnung gibt es nur für Länder, die einen Wert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern überschreiten. Auf den Balearen lag der Wert am Freitag aber nur bei 21,3. Schon Anfang des Monats wurden durften auf Mallorca deshalb die Außenbereiche von Restaurants wieder öffnen.

Für deutsche Reisende bedeutet dies, dass in den meisten Bundesländern nun Quarantäne und Corona-Test nach der Rückkehr entfallen. Da Deutschland aus der Sicht Spaniens jedoch als Risikogebiet gilt, muss bei der Einreise ein negativer Test vorgelegt werden, der nicht älter als 72 Stunden ist. Außerdem muss ein digitales Einreiseformular ausgefüllt werden.

Auch interessant: Mallorca nicht mehr auf Platz eins: Das ist nun der beliebteste Urlaubsort der Deutschen.

Corona-Maßnahmen: Tourismus in Deutschland weiterhin tabu

Der Ansturm auf Reisen nach Mallorca lässt nun auch Stimmen laut werden, dass in Deutschland Lockerungen für die Tourismus-Branche vorgenommen werden sollten. „Für mich wäre es schwer vorstellbar, dass auf Mallorca Urlaub möglich ist, aber im Schwarzwald Hotels noch geschlossen bleiben“, sagte der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Thomas Bareiß (CDU), der Deutschen Presse-Agentur. „Das wäre eine ganz bittere Botschaft.“ Nach aktuellem Stand müssen Beherbergungsbetriebe hierzulande noch bis mindestens 28. März geschlossen bleiben. Zudem appellierte die Bundesregierung in ihrem letzten Beschluss vom 3. März noch an die Bürger, „auf nicht zwingend notwendige Reisen im Inland und auch ins Ausland“ zu verzichten. (fk)

Lesen Sie auch: Wird Sommer-Urlaub 2021 auch wieder im Ausland möglich sein? Tourismusbeauftragter trifft Prognose.