Neue Corona-Maßnahmen: 15-Kilometer-Radius – Sind Tagesausflüge in Skigebiete jetzt verboten?

Am 5. Januar wurden neue Corona-Maßnahmen verkündet – darunter ein 15-Kilometer-Bewegungsradius. Aber wer ist davon betroffen und sind Tagesausflüge damit verboten?

Am Dienstag haben Bund und Länder die derzeit geltenden Corona-Maßnahmen bis zum 31. Januar verlängert. Hinzu kommen aber weitere verschärfte Regeln: Besonders viel Aufmerksamkeit hat dabei der 15-Kilometer-Bewegungsradius erhalten. Für wen gilt die Bewegungseinschränkung? Und sind Ausflüge in Skigebiete* damit generell untersagt?

Corona-Regeln im Januar 2021: Wo und für wen gilt der 15-Kilometer-Bewegungsradius?

Der eingeschränkte Bewegungsradius von 15 Kilometern um den eigenen Wohnort gilt für Landkreise mit einer 7-Tages-Inzidenz über 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern. Es sind also nicht alle Landkreise davon betroffen. Zudem darf jedes Bundesland selbst entscheiden, ob es diese Regelung übernehmen möchte oder nicht. Bayern hat sich bereits dafür entschieden, die Einschränkungen im Bewegungsradius zu übernehmen – insbesondere hinsichtlich tagestouristischer Ausflüge. In Thüringen hingegen will man diese nur als Empfehlung formulieren. Die neuen Corona-Maßnahmen sind ab dem 11. Januar gültig.

Wichtig ist, dass der eingeschränkte Bewegungsradius nicht ab der Haustür beginnt, sondern ab dem Ortsschild. Wer sich also in einem Landkreis mit erhöhtem Inzidenzwert befindet, darf sich außerhalb seines Wohnortes – also seiner Stadt – 15 Kilometer weit bewegen.

Sind Tagesausflüge mit den neuen Corona-Regeln noch erlaubt?

Der Bewegungsradius von 15 Kilometern darf nur aus triftigen Gründen überschritten werden. Tagestouristische Ausflüge zählen laut Beschluss von Bund und Ländern explizit nicht dazu. In allen Regionen, die nicht von dem eingeschränkten Bewegungsradius betroffen sind, sind Ausflüge aber weiterhin möglich. Da die alten Corona-Regelungen aber auch verlängert wurden, gilt immer noch die Empfehlung der Regierung von Tagesausflügen abzusehen. Wintersportorte wie Winterberg haben bereits die Schließung von Pisten und Parkplätzen verkündet, weil der Ansturm an Tagestouristen einfach zu groß war. (fk) *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.

