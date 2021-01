Österreich verlängert Lockdown erneut – Hotels trifft es besonders bitter

In Österreich wurde der Lockdown ein weiteres Mal verlängert. Besonders hart trifft es aber Gastronomie und Hotels – diese dürfen voraussichtlich erst im Frühjahr wieder öffnen.

Die Gefahr der infektiöseren Coronavirus-Mutationen* haben auch in Österreich wieder zu einer Verlängerung des Lockdowns geführt. Anstatt bis zum 24. Januar sollen die Beschränkungen nun bis zum 7. Februar gelten. Nach den zusätzlichen zwei Wochen hofft die Regierung, endlich mit ersten Lockerungen anfangen zu können. So sollen zum Beispiel Handel und Museen unter strengen Sicherheitsvorkehrungen wieder öffnen dürfen. Sogar Dienstleistungsbetriebe wie Friseure möchte man dann zulassen. Weiterhin trüb sieht es allerdings für die Gastronomie und Hotellerie aus: Hier stellt die Regierung erst ab Mitte März eine Öffnung in Aussicht.

Österreich: Ist Urlaub in Österreich derzeit möglich?

Urlaub ist in Österreich zurzeit kaum möglich. Beherbergungsbetriebe dürfen aktuell keine Touristen aufnehmen und Gastronomien dürfen Speisen und Getränke nur von 6 bis 19 Uhr zur Abholung anbieten. Mitte Februar sollen die Maßnahmen hinsichtlich der Hotellerie und Gastronomie erneut evaluiert werden, doch wie bereits bekannt ist, wird es vor Mitte März wohl zu keinen frühzeitigen Öffnungen kommen.

Tagesausflüge sind zwar theoretisch möglich, doch auch das wird durch die österreichische Regierung immer mehr erschwert. So wurde erst am 15. Januar eine Registrierungspflicht für Einreisende eingeführt. Wer die Grenze überqueren will, muss zuerst elektronisch ein Formular ausfüllen, bei dem unter anderem das Datum der Einreise und der geplanten Ausreise sowie die Aufenthaltsadresse in Österreich vermerkt sind. Bei der Einreise muss die Empfangsbestätigung ausgedruckt oder auf dem Smartphone vorgelegt werden.

Zudem müssen alle Reisenden, die aus einem Risikogebiet kommen in eine zehntägige Quarantäne. Zu diesen gehören alle Länder mit einer Inzidenz von über 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten 14 Tagen. Auch Deutschland zählt aktuell dazu. Somit ist auch ein Skiausflug so gut wie unmöglich. Die Skigebiete haben zwar geöffnet, aber die Regierung hat mit ihren Regelungen klargemacht, dass dies für die Einheimsichen gedacht ist.

Weitere Verschärfung der Corona-Maßnahmen in Österreich

Neben den tristen Aussichten für den Tourismus hat die Regierung in Österreich weitere Verschärfungen an den Corona-Maßnahmen festgelegt. Der Mindestabstand wird von einem Meter auf zwei Meter erhöht, zudem müssen in Geschäften und öffentlichen Verkehrsmitteln künftig FFP2-Masken getragen werden. Zudem fordert die Regierung Firmen dazu auf, ihre Beschäftigten, wo möglich, ins Homeoffice zu schicken. Eine Homeoffice-Pflicht gibt es aber nicht. (fk) *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.

