Italien und Österreich weit abgeschlagen: Dieses Urlaubsziel ist bei den Deutschen begehrter denn je

Die steigenden Temperaturen und Frühlingsgefühle wecken bei den Deutschen langsam wieder die Urlaubslust. Aber welches Reiseziel ist an Ostern 2021 am beliebtesten?

Noch macht die Corona-Pandemie vielen Urlaubsplänen einen Strich durch die Rechnung. Die Reise-Branche hofft aber weiterhin darauf, dass Reisen an Ostern* unter Hygienemaßnahmen möglich ist. Aber wo würden die Deutschen eigentlich am liebsten Urlaub machen, sollten die Regelungen der Bundesregierung es erlauben?

Oster-Urlaub 2021: Nicht Italien, nicht Spanien – Das ist das beliebeste Urlaubsland der Deutschen

Bei all den Reisewarnungen und Einreise-Beschränkungen ist es kaum verwunderlich: Deutschland ist das liebste Reiseziel der Deutschen für den Oster-Urlaub 2021. Fast 76 Prozent wollen ihren Urlaub hierzulande verbringen – und damit 47 Prozent mehr als im Vorjahr. Das hat eine Auswertung von 1,5 Millionen Suchanfragen beim Online-Buchungsportal für Ferienhäuser, HomeToGo, ergeben. Dabei wurden der Suchzeitraum vom 1. Dezember 2019 bis zum 18. Februar 2020 mit Check-in zwischen dem 1. und 18. April mit dem Suchzeitraum vom 1. Dezember 2020 bis zum 18. Februar 2021 mit Check-in zwischen dem 27. März und 8. April 2021 verglichen.

Zweitliebstes Urlaubsland mit 3,7 Prozent der Suchanfragen ist weit abgeschlagen Italien. Im Vergleich zum Vorjahr haben hier rund 35 Prozent weniger Menschen nach Urlaubsangeboten gesucht. Danach folgt die Niederlande mit 3,62 Prozent. Hier liegt der Verlust sogar bei 72,89 Prozent.

Das sind die Top 10 der beliebtesten Urlaubsziele für Ostern 2021 in der Übersicht:

Platz Urlaubsland Suchanteil für Ostern 2021 Differenz zum Vorjahr 1. Deutschland 75,59 Prozent + 47,05 Prozent 2. Italien 3,70 Prozent - 35,69 Prozent 3. Niederlande 3,62 Prozent - 72,89 Prozent 4. Dänemark 3,34 Prozent - 32,20 Prozent 5. Österreich 2,64 Prozent - 19,62 Prozent 6. Spanien 2,44 Prozent -45,40 Prozent 7. Kroatien 1,30 Prozent - 25,87 Prozent 8. Frankreich 1,20 Prozent - 60,44 Prozent 9. Schweden 1,00 Prozent + 7,59 Prozent 10. Schweiz 0,95 Prozent + 167,28 Prozent

Auch interessant: Nicht Italien oder Kroatien: Hier wollen die Deutschen 2021 hinreisen.

Die beliebtesten Urlaubsregionen in Deutschland an Ostern 2021

Zu den gesuchtesten Urlaubsregionen in Deutschland zählen an Ostern 2021 die üblichen Verdächtigen: Nordsee, Ostsee, Bayern und Sylt. Aber auch hier sind die Suchanfragen teils stark gesunken im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Gewinner sind in der Statistik kaum zu finden, was vermuten lässt, dass die Reiselust an Ostern insgesamt etwas gesunken ist. (fk) *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.

Reisen in Deutschland Deutschland hat als Reiseland viel zu bieten – Inspiration sammeln Sie im Reisebuch „Hiergeblieben! 55 fantastische Reiseziele in Deutschland“ (werblicher Link).

Lesen Sie auch: Boykottaufrufe gegen Alltours: Reiseveranstalter will nur noch Corona-Geimpfte erlauben.

Quelle: www.hometogo.de

Diese Fehler bei der Reiserücktrittsversicherung sollten Sie dringend vermeiden Diese Fehler bei der Reiserücktrittsversicherung sollten Sie dringend vermeiden

Dieser Artikel enthält Affiliate-Links.

Rubriklistenbild: © imago-images