Corona-Regeln für Camping in den Niederlanden: Das ist erlaubt

NRW-Einreisende

Die Niederlande haben die Einreise für Deutsche erleichtert. Damit sind auch die Bedingungen für Camping gelockert.

Hamm - Die Niederlande ist ein beliebtes Urlaubsziel der Deutschen. Vor allem Bürger aus NRW* nutzen die Nähe zum Nachbarland Holland gerne mal aus. Vor allem Camper können sich nun über Erleichterungen freuen. (News zum Coronavirus*)

Die Tatsache, dass die Niederlande die Einstufung Deutschlands als Corona*-Hochrisikogebiet zurückgenommen haben, ist für Urlauber eine erhebliche Erleichterung, wie wa.de* schreibt. Bürger aus NRW und anderen Bundesländern in Deutschland können also mit deutlich weniger Auflagen ihren Urlaub in den Niederlanden planen. Auch Camping in den Niederlanden ist nun mit weniger Auflagen möglich*. *wa.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.