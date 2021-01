Massive Einschränkung des Flugverkehrs geplant: Nächste Woche keine Einreise aus Corona-Risikoländern mehr?

Aus Sorge um die ausländischen Coronavirus-Mutationen debattiert die Regierung stärkere Beschränkungen im Flugverkehr. Diese könnten schon bald umgesetzt werden.

Bundesregierung will Reiseverkehr aus Corona-Risikoländern massiv einschränken

Update vom 28. Januar 2021: Die Pläne der Bundesregierung zur Einschränkung des Flugverkehrs aus Hochrisikogebieten scheinen immer konkreter zu werden. Hintergrund ist die Sorge um die weitere Ausbreitung der Coronavirus-Mutationen. Bild.de-Informationen zufolge hat das Kabinett nun am Mittwoch Innenminister Horst Seehofer damit beauftragt, eine entsprechende Verfügung vorzubereiten. Darin soll es um Einreisesperren für Hochrisikoländer gehen, in denen sich die Virus-Mutationen ausgebreitet haben – zum Beispiel Großbritannien, Südafrika, Brasilien und Portugal. Wie Bild.de erfahren haben will, steht eine solche Einreisesperre auch für die Niederlande und Dänemark im Raum.

In einem Umlaufverfahren solle diese dann bis Freitag den anderen Ressorts präsentiert und beschlossen werden. Dementsprechend könnten die Einschränkungen für den Flugverkehr aus Risikoländern schon nächste Woche umgesetzt werden. Cargo und Transportflüge sollen von den Überlegungen aber ausgenommen sein. Eine Ausreisesperre in Hochrisikoländer sei rechtlich derzeit aber nicht umsetzbar.

Urlaubsverbot wegen Corona-Mutation? Deutscher Reiseverband kritisiert Regierung: „Stigmatisierung des Reisens“

Originalmeldung vom 27. Januar 2021: „Warum können wir die Reisen nicht verbieten?“ Diesen Satz soll Bundeskanzlerin Angela Merkel laut Bild.de bei einer internen Videokonferenz der Unions-Fraktionschefs am Sonntagabend gesagt haben. Besonders die Coronavirus-Mutationen* bereiten der Regierung demnach Sorgen, weshalb der Flugverkehr nach Meinung der Kanzlerin so ausgedünnt werden sollte, dass man nirgendwo mehr hinkomme. Innenminister Horst Seehofer sollte dazu Pläne zusammenstellen, die das Reisen nach Deutschland drastisch einschränken könnten.

Corona: Reduzierung des Flugverkehrs „auf nahezu null“: Deutscher Reiseverband kritisert Regierungspläne

„Die Gefährdung, die von den zahlreichen Virus-Mutationen ausgeht, verlangt von uns, dass wir auch drastische Maßnahmen prüfen und in der Bundesregierung diskutieren. Dazu gehören deutlich schärfere Grenzkontrollen, besonders an den Grenzen zu Hochrisikogebieten, aber auch die Reduzierung des Flugverkehrs nach Deutschland auf nahezu null, so wie Israel das derzeit auch macht, um die Einschleppung der Virus-Mutation zu verhindern“, erklärte der Innenminister laut Bild.de.

Bei einer Sitzung der Unionsfraktion am Dienstag soll Merkel nach n-tv-Informationen wieder besänftigende Worte gefunden haben: „Niemand will einen Reisestillstand – oder was ich da schon wieder lese –, sondern wir wollen lediglich, dass durch Reisetätigkeit nicht zu viele Mutationen zu uns kommen.“

Der Deutsche Reiseverband fordert hingegen zu mehr Sachlichkeit bei der Debatte um die Reisefreiheit auf. In einem Statement erklärt er, dass es „keine weitere Stigmatisierung des Reisens“ mehr geben sollte: „Schon jetzt sind touristische Reisen durch staatliche Entscheidungen fast vollständig zum Erliegen gekommen, und auch der Geschäftsreisesektor liegt völlig am Boden.“ Stattdessen sollte sich die Politik lieber auf die Impfstrategie und die Digitalisierung der Gesundheitsämter fokussieren. Die Reisewirtschaft habe im vergangenen Sommer bewiesen, dass sicheres Reisen nach der zweiten Corona-Welle aufgrund von Hygienekonzepten und zahlreichen Vorsichtsmaßnahmen möglich sei. „Zudem sollte sich die Bundesregierung in der öffentlichen Debatte dringend darauf besinnen, dass Reisefreiheit ein Grundrecht ist – kein politisch zu gewährendes Privileg.“

Wird der Flugverkehrt wegen Corona komplett eingestellt? Das sind Ihre Rechte als Kunde

Sollte es dennoch zu weiteren Einschränkungen im Tourismus kommen – und sollte der Flugverkehr weitestgehend eingeschränkt werden –, haben die Kunden in der Regel einen Anspruch auf Erstattung des Ticketpreises. Aufgrund des Luftbeförderungsrechts sind Fluggesellschaften nämlich verpflichtet, die Passagiere vom Startort zum Zielort zu bringen, wie der Reiserechtsanwalt auf Anfrage von reisereporter.de erklärt. Wenn die Airline den Flug nicht durchführen kann, haben Kunden das Recht auf eine Erstattung der Kosten. Normalerweise haben Airlines sieben Tage Zeit diesen Betrag zurückzuzahlen – auch wenn das in der Praxis nicht immer funktioniert.

Bei den Hotelkosten können die Reisenden ebenfalls mit Erstattungen rechnen, soweit der Verkehr in ein Land komplett unterbrochen ist und deutsches Recht Anwendung findet. Oftmals sind die Kunden aber auf die Kulanz der Betreiber angewiesen. Von Pauschalreisen hingegen können Sie aufgrund unvermeidbarer, außergewöhnlicher Umstände kostenfrei von Ihrem Vertrag zurücktreten. Reisewarnungen oder Einreise-Sperren können solche außergewöhnlichen Umstände darstellen. (fk)

