Urlaub im Corona-Lockdown? Reisebüros nennen die beliebtesten Reiseziele

Vier Personen sonnen sich an einem Strand in Dubrovnik. Mit seinen vielen Buchten und Inseln ist Kroatien bei deutschen Urlaubern beliebt.

Buchungen nehmen zu

Im Corona-Lockdown sind die meisten Reise- und Urlaubspläne mit Hürden und Unsicherheiten verbunden. Trotzdem geht es mit den Buchungen aufwärts, wie Reisebüros im Kreis Fulda berichten. Die Touristiker nennen die beliebtesten Reiseziele.

Kreis Fulda - Die Corona*-Lage in den Reisebüros sei „nach wie vor wirklich verheerend“, berichtet Ralf Seidel vom Reisebüro Gutermuth in Fulda*. Die momentanen Buchungen seien ein Tropfen auf den heißen Stein. „Und aufgrund der unsicheren Lage können die bereits gebuchten Reisen natürlich auch alle ausfallen, und dann bekommen wir auch keine Provisionen“, so Ralf Seidel.

Bei den Buchungen gehe es aber trotz Corona ein bisschen aufwärts*: „Das liegt auch daran, weil alle Veranstalter Flexoptionen, also Sonderstorno, anbieten. Die Kunden können teilweise bis zu zwei Wochen vor der Reise absagen, ohne besondere Gründe zu nennen.“ *fuldaerzeitung.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA