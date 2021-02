Corona: Reisen nur noch mit Impfnachweis? „Wir werden nicht daran vorbeikommen...“

Müssen wir, um in Corona-Zeiten in andere Länder reisen zu dürfen, in Zukunft einen Impfnachweis vorlegen? Ein Reise-Experte trifft eine Prognose.

Schon jetzt genießen Corona-Geimpfte im Tourismus-Bereich gewisse Vorzüge gegenüber denjenigen, die noch auf eine Impfung warten müssen: So erlauben zum Beispiel Island, Rumänien und Polen die Einreise von Menschen, die einen Impfnachweis vorlegen* können. Der Reiseveranstalter Alltours will zudem ab Herbst nur noch Gäste mit Corona-Impfung in seinen Urlaubshotels erlauben. Und auch die Fluggesellschaft Qantas plant eine Impfpflicht bei internationalen Flügen. Wird das Reisen in Corona-Zeiten nur noch mit einem Impfnachweis möglich sein?

Urlaub 2021: Wird ein Corona-Impfnachweis bald zur Pflicht? Das sagt ein Reisemediziner

„Wir werden nicht daran vorbeikommen, dass Länder einen COVID-19-Impfnachweis vorschreiben“, sagt Professor Tomas Jelinek, Leiter des CRM Centrum für Reisemedizin laut der Ärzte Zeitung bei einer Veranstaltung im Vorfeld des 22. Forum Reisen und Gesundheit. Ähnliches gebe es bereits in Form der Gelbfieber-Impfung bei Reisen in betroffene Endemiegebiete.

Schon jetzt gibt es genügend Länder, die für die Einreise spezielle Nachweise erfordern. Darauf weist auch Dr. Michael Sroka, Leitender Arzt der Fraport AG am Flughafen Frankfurt / Main hin: „Bei Einreise nach China ist ein negativer PCR-Test vorgeschrieben sowie ein negativer Test auf SARS-CoV-2 spezifische IgM-Antikörper. Dafür ist eine venöse Blutentnahme nötig.“ Wer mit dem Flugzeuge in die Niederlande einreisen will, muss zusätzlich zu einem negativen PCR-Test sogar einen Antigen-Schnelltest vorlegen, der maximal vier Stunden vor Abreise durchgeführt wurde.

Corona-Pandemie: Können wir an Ostern 2021 schon wieder Reisen?

Doch trotz zahlreicher Einreise-Regeln und der Coronavirus-Mutationen geht Jelinek davon aus, „dass wir nach Ostern in kleinen Schritten wieder reisen können und sich das gesellschaftliche Leben im zweiten Halbjahr normalisiert.“ Eine Schlüsselrolle spielen hierbei die Impfstoffe – schon im März könnten weitere Zulassungen folgen, sodass Reisen bei ausreichender Versorgung bald wieder möglich gemacht werden könnten. (fk) *Merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.

