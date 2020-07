Das ist der sicherste Sitzplatz im Flugzeug, um Infektionen und Keime zu vermeiden

Im Flugzeug ist es an bestimmten Plätzen weniger wahrscheinlich, sich bei einer erkrankten Person anzustecken, als an anderen. Doch worauf müssen Sie achten?

Flugzeuge können zu Keimschleudern werden, was jedoch nicht an der Luftzirkulation liegt.

können zu Keimschleudern werden, was jedoch nicht an der Luftzirkulation liegt. Vielmehr ist die Ansteckungsgefahr zum Zeitpunkt akut, in der sich das Flugzeug noch am Boden befindet.

zum Zeitpunkt akut, in der sich das Flugzeug noch am Boden befindet. Bestimmte Sitzplätze sollen gemeinsam mit Mundschutzmasken im Flugzeug* das Risiko einer Ansteckung vermindern.

Flugzeuge können zu Nährboden für Keime und Bakterien werden

Flugzeuge werden mittlerweile wieder verstärkt von Menschen frequentiert, da die Flugpläne weltweit nach und nach erweitert werden. Dann sitzen viele hundert Personen innerhalb weniger Stunden in einer Maschine. Dies bedeutet verstärkte Ansammlung von Bakterien und Viren, auch wenn Flugzeuge regelmäßig gereinigt werden. Wie kann man also am besten eine Infektion vermeiden - gibt es dafür einen besonders sicheren, keimfreien Sitzplatz?

Flugzeuge können zu einem Nährboden für Keime und Bakterien werden, wenn Maschinen mit Hunderten von Passagieren gleichzeitig besetzt sind. Viele gehen davon aus, dass Bakterien noch verstärkt Angriffsfläche bekommen, da die Luft zirkuliert. Dies ist jedoch nicht ausschlaggebend für die Verbreitung von Bakterien. Vielmehr werden durch die Filter, die in den Ventilatoren der Klimaanlage eingebaut sind, fast 100 Prozent der Bakterien in der Luft gefiltert. Die Luft wird nämlich während des Filtervorgangs nach draußen gesaugt, durch die Triebwerke auf 250 Grad erhitzt, bevor sie gekühlt wieder ins Flugzeug strömt. Während die Maschine sich in der Luft befindet, besteht also äußerst geringe Gefahr.

Lesen Sie hier: Hätten Sie es gewusst? Diese Dinge sollten Sie im Flugzeug beachten.

Auf welchem Sitzplatz ist die Ansteckungsgefahr im Fluzeug am geringsten?

Das Risiko, an Bord zu erkranken, besteht vor allem während der Zeit, die das Flugzeug am Boden steht, etwa bei einer längeren Verspätung, bei der aber schon alle Passagiere die Sitzposition eingenommen haben. Die Klimaanlage läuft dann nämlich noch auf Sparflamme. Gibt es nun aber einen Sitzplatz, bei dem die Ansteckungsgefahr am geringsten ist?

Laut dem Portal Express ist der ungefährlichste, weil keimfreieste Platz im Flugzeug der Fensterplatz. Das liege daran, dass hier am wenigsten Kontakt zu anderen Passagieren stattfinde. Im Flugzeug laufen immer wieder Passagiere herum, wenn sie zur Toilette gehen oder sich auf Langstreckenflügen die Beine vertreten wollen. Zudem habe man neben sich nur den Sitznachbarn auf dem Mittelplatz. Tipp: Wischen Sie das Flugzeugfenster vorher mit einem antibakteriellen Tuch ab, bevor Sie Ihren Kopf daranlehnen. Das gleiche sollten Sie auch mit dem Klapptisch vor sich tun, der eine wahre Bakterienschleuder darstellen kann. (sca) *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Auch interessant: Keimalarm! Diese Stellen in Deutscher Bahn und Flixtrain sind am schmutzigsten.