Verschärfte Regeln für Reiserückkehrer: Quarantänepflicht jetzt schon bei Inzidenz über 100

Corona-Maßnahmen

Die Bundesregierung hat verschärfte Einreise-Regeln für ungeimpfte Reisende ab dem 1. August beschlossen. Auch bei der Einteilung der Risikogebiete gibt es Änderungen.

Ab Sonntag (1. August) wird die Testpflicht für Reiserückkehrer in Kraft treten. Damit müssen sich alle Reisenden, die nicht vollständig geimpft oder genesen sind, nach der Rückkehr nach Deutschland auf das Coronavirus testen lassen. Dabei spielt es keine Rolle, aus welchem Land sie einreisen oder mit welchem Verkehrsmittel. Flugreisende müssen bereits seit März einen negativen Corona-Test am Abflugort vorlegen, sofern sie nicht geimpft oder genesen sind. Zusätzlich soll sich aber auch etwas an der Klassifizierung von Risikogebieten* ändern.

Bald keine „einfachen Risikogebiete“ mehr: Dafür Verschärfung bei Hochrisikogebieten

Im Zuge der neuen Regelung wird eine Risikobewertung des Robert Koch-Instituts für das Auswärtige Amt abgeschafft: Bisher wurden EU-Länder bei einer 7-Tage-Inzidenz ab 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern als „einfaches Risikogebiet“ eingestuft. Bei Ländern mit einer Inzidenz über 200 folgt eine Einstufung als Hochinzidenzgebiet. Gebiete, in denen ein hohes Infektionsrisiko durch die Verbreitung von Virusvarianten des Coronavirus besteht, gelten als Virusvariantengebiete.

Ab August soll sich das aber ändern: Urlaubsländer werden ab dann nur noch in zwei Kategorien klassifiziert – in Hochrisikogebiete und in Virusvariantengebiete. Die „einfachen Risikogebiete“ gibt es dann nicht mehr. Stattdessen sollen Länder bei einer Inzidenz deutlich über 100, bei vollen Krankenhäusern und nur wenigen Tests als Hochrisikogebiet eingestuft werden. Das bedeutet auch, dass Länder wie Griechenland oder Frankreich, die bisher als Risikogebiete galten und eine Inzidenz von über 100 aufweisen, plötzlich zu Hochrisikogebieten werden könnten – und für Urlauber deshalb verschärfte Einreise-Regeln für Deutschland gelten. Genauere Informationen werden voraussichtlich noch folgen.

Pläne der Bundesregierung: Diese Regeln sollen für Reiserückkehrer aus Hochrisikogebiete gelten

Für ungeimpfte Reiserückkehrer aus Hochrisikogebieten soll anschließend eine zehntägige Quarantänepflicht gelten – auch für Kinder bis zwölf Jahren. Ab dem fünften Tag können sich Betroffene „freitesten“. Kinder bis zwölf Jahren können die Quarantäne nach fünf Tagen ohne Test verlassen. Geimpfte und Genesene sollen den Plänen zufolge weiterhin ohne Selbstisolation einreisen können.

Reiserückkehrer aus Virusvariantengebieten müssen sich weiterhin in eine 14-tägige Quarantäne begeben. Diese kann nicht durch einen negativen Test verkürzt werden. (fk) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

Rubriklistenbild: © Rupert Oberhäuser/Imago