Skiurlaub 2021 im Corona-Lockdown: Wo er gerade möglich ist – und was die nahe Zukunft bringt

Auch für Skifahrer ist der Corona-Winter eine harte Geduldsprobe. Wie ist denn die derzeitige Lage in den Skigebieten? Und wann ist mit Besserung zu rechnen?

Wegen der schwierigen Infektionslage in Deutschland wurde der seit November ausgehängte Lockdown mehrmals verlängert und verschärft. Erst kürzlich weitete die Regierung die Maßnahmen bis Mitte Februar aus. Die Regelungen zielen auch auf tagestouristische Skiausflüge ab. So darf man sich bei einer örtlichen Inzidenz von über 200 Neuinfektionen nicht weiter als 15 Kilometer vom eigenen Wohnort entfernen*. Doch auch die Skiflucht in andere Länder ist äußerst schwierig. Nicht nur wegen dortigen Maßnahmen, sondern auch, weil sich Rückkehrer aus Hotspots oder Risikogebieten in Quarantäne begeben und einen zweistufigen Corona-Test machen müssen.

Skiurlaub 2021: Die Möglichkeiten in der Übersicht

Derzeit rechnet man in Deutschland grundsätzlich damit, dass die offizielle Eröffnung der Ski-Saison noch bis mindestens Mitte Februar warten muss. Alles Wichtige erfahren Sie nachfolgend:

Deutschland : Hierzulande haben alle Freizeiteinrichtungen für die Dauer des aktuellen Lockdowns geschlossen. Das betrifft natürlich auch Bergbahnen . Touristische Reisen sind nicht gewünscht, aber grundsätzlich erlaubt . Nur müssen Ausflügler damit rechnen, dass deutsche Winter-Urlaubsorte bei einem steigenden Infektionsgeschehen sehr kurzfristig für Touristen unzugänglich gemacht werden. Wenn es diesen Winter noch losgehen sollte, wird es jedoch weiterhin gewisse Maßnahmen geben. Der Liftverbund Feldberg im Schwarzwald, so berichtet der ADAC, wird zum Beispiel Skipässe nur online vertreiben. Zudem könne bei hohem Infektionsgeschehen die Ticketanzahl beschränkt werden.

Leidenschaftliche Skifahrer müssen sich in Geduld üben

Fasst man die aktuelle Ski-Situation zusammen, hieße das Fazit wohl: Geduld haben. Denn zumindest bis Mitte Februar werden die Möglichkeiten zum Skifahren weiter stark eingeschränkt sein und mit vielen verschiedenen Regeln und Maßnahmen einhergehen. Die aktuell sinkenden Infektionszahlen und ein grundsätzlicher Optimismus bezüglich kommender Lockerungen stimmen aber positiv und lassen auf einen baldigen Saisonstart hoffen. (fh)

