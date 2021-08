Testpflicht in Deutschland: So viel kosten PCR- und Antigentests im Ausland

Corona-Regeln

Für Deutschland gilt nun eine allgemeine Testpflicht für Reiserückkehrer. Das heißt, Urlauber müssen sich nun häufig schon im Ausland auf das Coronavirus testen lassen.

Seit dem 1. August müssen Reiserückkehrer ab zwölf Jahren einen negativen Corona-Test vorlegen, sofern sie nicht geimpft oder genesen sind. Daher bleibt vielen Urlaubern nichts anderes übrig, als sich im Ausland schon auf das Virus testen zu lassen. Während in Deutschland jeder Bürger das Recht auf mindestens einen Antigentest pro Woche hat, kann das an anderen europäischen Ländern schon wieder anders aussehen. Wir haben die Kosten für PCR- und Antigentests in den beliebtesten Urlaubsdestinationen zusammengefasst.

Italien-Urlaub: Das kosten Corona-Tests vor Ort

Einwohner und Touristen müssen in Italien für Corona-Tests bezahlen. Die Preise werden von den einzelnen Regionen festgelegt und können sich daher unterscheiden. Bei einem Antigentest liegen sie aber in der Regel zwischen 20 und 50 Euro, während ein PCR-Test zwischen 50 und 120 Euro kosten kann, wie das Europäische Verbraucherzentrum Deutschland (EVZ) informiert. Auch in den meisten Apotheken werden Antigen-Schnelltests angeboten. Wer sich kostenlos auf das Coronavirus testen lassen will, hat diese Möglichkeit an insgesamt zwölf Bahnhöfen im ganzen Land, an denen das Italienische Rote Kreuz (Croce Rossa Italiana) Stände eingerichtet hat. Das Angebot gilt bis September 2021. Urlauber sollten sich aber frühzeitig zur Teststation begeben, da die kostenlose Testmöglichkeit sehr beliebt ist.

So viel kosten Antigen- und PCR-Tests in Spanien

Preise für Corona-Tests können in Spanien stark variieren, liegen bei Antigen-Schnelltests aber im Durchschnitt bei knapp 50 Euro und bei PCR-Tests häufig unter 100 Euro. Bei der Fluggesellschaft Vueling gibt es Antigentests für 35 Euro (Ergebnis in 6 bis 12 Stunden) und PCR-Tests für 85 Euro (Ergebnis in 24 bis 48 Stunden). Auf den Balearen sind die Preise für Antigentests auf 30 Euro und für PCR-Tests auf 75 Euro gedeckelt.

Österreich: Antigen-Schnelltests kostenlos möglich

Im ganzen Land gibt es sogenannte „Teststraßen“, in denen Bürger, aber auch Touristen, kostenlos einen Antigen-Schnelltest vornehmen lassen können. Das Testergebnis gibt es nach circa 15 Minuten. Nach Voranmeldung gibt es auch in Apotheken kostenlose Antigen-Schnelltests, so das EVZ. Frewillige PCR-Test müssen selbst bezahlt werden. Am Wiener Flughafen kostet ein PCR-Test zum Beispiel 69 Euro.

Kroatien-Urlaub: Was Antigen- und PCR-Tests kosten

Touristen müssen in Kroatien selbst die Kosten ihres Corona-Tests übernehmen. Antigen-Schnelltests kosten in der Regel um die 20 Euro, PCR-Tests circa 65 Euro. Wo und zu welchen Konditionen Sie sich in Kroatien testen lassen können, erfahren Sie auf der Tourismuswebseite croatia.hr.

So viel kosten Corona-Tests in Griechenland

Wer in Griechenland Urlaub macht, kann sich unter anderem in Kliniken oder direkt am Flughafen testen lassen. Die Preise rangieren bei Antigen-Schnelltests zwischen 15 und 40 Euro, bei PCR-Tests zwischen 40 und 70 Euro.

PCR- und Antigentests in Portugal

Antigen-Schnelltests kosten in Portugal je nach Labor und Klinik zwischen 25 und 40 Euro, PCR-Tests zwischen 100 und 120 Euro, wie das EVZ informiert. Schon bei der Ankunft in Portugal muss ein negatives Testergebnis vorgezeigt werden – ansonsten droht eine Geldstrafe und Urlauber müssen sich vor Ort kostenpflichtig testen lassen.

Frankreich-Urlaub: Das kosten die Corona-Tests

Touristen müssen in Frankreich für ihren Corona-Test selbst aufkommen. Ein Antigentest kostet 25 Euro, ein PCR-Test gibt es für 43,89 Euro. Da allerdings oft noch eine Bearbeitungsgebühr hinzukommt, fallen die Preise in der Regel höher aus. Am Flughafen in Paris kostet ein Antigen-Schnelltest zum Beispiel 30 Euro, während für einen PCR-Test 50 Euro bezahlt werden muss. (fk)

