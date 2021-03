Türkei-Urlaub in Sicht? Regierung nimmt Lockerungen der Corona-Maßnahmen vor

Für die Türkei war der 1. März der Startschuss für schrittweise Lockerungen der Corona-Maßnahmen. Ob davon auch Urlaubsreisen betroffen sind, erfahren Sie hier.

Die Regierung der Türkei will im März schrittweise die vorherrschenden Ausgangssperren sowie die weiteren Beschränkungen außer Kraft setzen. Dazu wurde zuallererst eine Risikokarte eingeführt, die alle 81 Provinzen in vier Corona-Risikoklassen unterteilt. Die vier Stufen sind mit Farbcodes gekennzeichnet: Blau steht für ein geringes Risiko, Gelb für ein mittleres Risiko, Orange für ein hohes Risiko und Rot für ein sehr hohes Risiko. Die Risikoklassifizierung wird je nach Inzidenzwert der Provinz vergeben. Regionen mit einer Inzidenz unter 10 befinden sich in der Stufe Blau, bei einer Inzidenz von elf bis 35 in der Stufe Gelb, bei einer Inzidenz zwischen 36 und 100 in der Stufe Orange und bei einer Inzidenz von mehr als 100 in der Stufe Rot.

Lockerungen der Corona-Maßnahmen in der Türkei an Inzidenzwert gekoppelt

Je nach Risikoklasse will die türkische Regierung Lockerungen oder Verlängerungen der Corona-Maßnahmen in den betroffenen Provinzen durchsetzen. Wie genau diese Lockerungen zum Beispiel im Gastronomie-Bereich aussehen sollen, ist aber laut dem Portal Check24 noch nicht bekannt. Allerdings wurden nach Informationen des Deutschlandfunks am Wochenende in einigen Provinzen die Ausgangssperren aufgehoben. Restaurants und Cafés haben eingeschränkt geöffnet. Auch Schulen dürfen teilweise wieder öffnen. Die Ausgangssperren am Abend bleiben aber landesweit bestehen.

Das sind die Einreise-Regeln für die Türkei

Aktuell warnt das Auswärtige Amt vor nicht notwendigen, touristischen Reisen in die gesamte Türkei. Trotzdem ist die Einreise auf dem Luft-, Land- oder Seeweg erlaubt – Reisende ab sechs Jahren müssen aber einen negativen PCR-Test vorlegen, der bei Flugreisen zum Ausreisezeitpunkt nicht älter als 72 Stunden ist. Der Test muss beim Check-in vorgezeigt werden. Wer aus der Türkei nach Deutschland reisen will, muss ebenfalls einen negativen PCR-Test vorlegen, der nicht älter als 48 Stunden ist. Dies gilt für alle Reisenden über zwei Jahren. Die Tests werden von den türkischen Behörden geprüft. Positiv-Getestete müssen sich in der Türkei in Quarantäne begeben oder eine ärztliche Behandlung aufnehmen. Da die Türkei aus Sicht der Bundesregierung zu den Corona-Risikogebieten zählt, müssen sich Reiserückkehrer zudem an die in Deutschland geltenden Regeln für die Einreise aus Risikogebieten halten. (fk)

