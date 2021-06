Corona und der Urlaub im Sommer 2021: Diese Regeln gelten aktuell in Spanien, Italien und Co.

Ferien in Europa

Meer oder Berge? Süden oder Norden? Möglich ist aufgrund von Corona-Lockerungen beim Urlaub im Sommer 2021 vieles. Welche Regeln gibt es aktuell in Spanien, Italien, in der Türkei, in Österreich, Griechenland, Frankreich, Kroatien und Co?

Fulda - Viele Länder in Europa lockern die Corona*-Einschränkungen weiter. Bei einigen Ländern sollte man aber sehr genau hinsehen, was gerade erlaubt ist und was nicht. Eine Übersicht zum Urlaub im Sommer 2021* in den kommenden Wochen für die beliebtesten Destinationen der Deutschen - Spanien, Italien, Türkei, Österreich, Griechenland, Frankreich, Kroatien und Co.

In Spanien dürfen seit dem 7. Juni alle vollständig Geimpften oder Genesenen ohne Beschränkungen einreisen. Für die anderen reicht ein negativer Corona-Schnelltest. Es gilt eine Maskenpflicht auch im Freien. Am Strand oder beim Baden darf man die Maske absetzen. Auch im Restaurant oder Café muss man keine Maske tragen. Vorteile für Geimpfte oder Genesene im Urlaub gibt es außer bei der Einreise nicht. *fuldaerzeitung.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.