Urlaub 2020 trotz Coronavirus: In diesen Ländern infizieren sich die meisten Deutschen

Trotz Corona-Pandemie wollen immer noch viele Menschen verreisen. Seit den Grenzöffnungen steigen jedoch wieder die Infektionszahlen. Wo stecken sich die Urlauber an?

Viele Deutsche möchten an ihren freien Tagen immer noch verreisen.

Gleichzeitig steigt der Anteil an Infektionen mit dem Coronavirus im Ausland wieder an.

wieder an. Das Robert Koch-Institut informiert, wo es im Ausland zuletzt zu den meisten Infektionen gekommen ist.

Wer in Zeiten von Corona eine Reise plant, möchte ein möglichst sicheres Urlaubsland wählen: Niedrige Infektionszahlen und sinnvolle Präventionsmaßnahmen vor Ort lautet hier die Devise. Eine Liste der Corona-Risikogebiete* des Robert Koch-Instituts gibt Urlaubern Aufschluss über, welche Länder daher eher gemieden werden sollten. Aber wie viele Urlauber stecken sich tatsächlich in den Risikogebieten mit dem Virus an?

Urlaub trotz Corona: Anteil der Covid-19-Fälle nach Auslandsbesuchen steigen wieder an

Vor den Grenzschließungen im März lag der Höchststand bei den ans RKI übermittelten Covid-19-Fällen, bei denen ein anderes Infektionsland als Deutschland genannt wurde, bei 46 Prozent. Bedeutet: Fast die Hälfte der infizierten Deutschen haben sich im Ausland mit dem Coronavirus angesteckt. Nachdem die Grenzen geschlossen wurden, konnte dieser Anteil auf 0,4 Prozent gesenkt werden. Seit den ersten Grenzöffnungen vermerkt das Robert Koch-Institut allerdings wieder einen Anstieg bei den Infektionen im Ausland.

In diesen Ländern kommt es zu den meisten Corona-Infektionen

Generell stecken sich Deutsche zwar immer noch hierzulande am häufigsten an - 8.607 Fälle in den letzten vier Wochen -, doch der Anteil an Infektionen im Ausland holt wieder auf. Anfang August lag er wieder bei 31 Prozent. Zu den meisten Infektionen im Ausland kam es dabei im Kosovo (1.096 Fälle), in der Türkei (501 Fälle) und in Kroatien (260 Fälle).

Die komplette Übersicht über die Expositionsländer in den Kalenderwochen 29 bis 32, die das RKI in seinem Situationsbericht vom 11. August bereitstellte, sehen Sie hier:

Expositionsland Anzahl Nennungen Deutschland 8.607 Kosovo 1.096 Türkei 501 Kroatien 260 Serbien 196 Bulgarien 166 Bosnien und Herzegowina 156 Rumänien 113 Polen 112 Spanien 107 Mazedonien 92 Albanien 86 Niederlande 50 Österreich 44 Frankreich 43 Ukraine 43 Rest 448 Gesamt 12.120

Das RKI weist darauf hin, dass die Übertragung und Folgefälle durch konsequente Prävention und frühzeitige Identifikation stark reduziert werden können. Dafür sei es jedoch wichtig, dass Menschen sich an die gängigen Regeln halten - Abstand wahren, Hygiene betreiben und Alltagsmaske tragen. Das Virus könnte tödlicher sein als die spanische Grippe, meinen US-Forscher. *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.

