Reisen ohne Beschränkungen für Corona-Geimpfte: Erste Länder in Europa erlauben Einreise ohne Quarantäne

Während in Deutschland noch heiß debattiert wird, ob Corona-Geimpfte ohne Einschränkungen reisen dürfen, sind andere Länder Europas schon zur Tat geschritten.

Bisher sind Corona-Geimpfte* in Deutschland nicht von den Quarantäne-Maßnahmen, die für Reiserückkehrer aus Risikogebieten gelten, ausgenommen. Dazu gibt es noch zu wenige Erkenntnisse darüber, ob Geimpfte das Virus tatsächlich nicht mehr weitertragen. Außerdem sträuben sich einige Politiker dagegen, eine Zweiklassengesellschaft entstehen zu lassen. In anderen Ländern Europas und auch außerhalb sieht es hingegen ganz anders aus – hier sind Lockerungen geplant oder bereits in Kraft.

Island-Urlaub für Corona-Geimpfte wieder ohne Quarantäne möglich

Island hat seine Einreise-Regeln für Personen, die gegen das Coronavirus geimpft sind, enorm gelockert. Corona-Geimpfte dürfen nun wieder ohne Quarantäne einreisen und müssen nicht einmal einen negativen Corona-Test vorlegen, wie das isländische Gesundheitsministerium informiert. Die Einreisenden müssen ihre vollständige Corona-Impfung, also beide Impfdosen, mit einem Nachweis belegen können. Dieser Nachweis muss Vorname und Nachname (so wie in den Reise-Dokumenten), Geburtsdatum, Nationalität, Reisepass- oder Personalausweis-Nummer und das Datum der Impfungen enthalten. Zudem muss Covid-19 als Krankheit genannt werden, gegen die geimpft wurde. Die Bescheinigung muss auf Isländisch, Dänisch, Norwegisch, Schwedisch, Englisch oder Französisch ausgestellt sein. Island akzeptiert aktuell aber nur die Impfungen von Pfizer-BioNTech und Moderna.

Neben Corona-Geimpften erlaubt Island zudem die Einreise von Personen, die nachweisen können, dass sie bereits eine Corona-Infektion hinter sich haben. Auch diese Reisenden brauchen sich nicht in Quarantäne zu begeben oder einen Corona-Test vorzulegen.

Rumänien hebt Quarantäne-Pflicht für Corona-Geimpfte auf

Auch Rumänien hat laut Informationen des Auswärtigen Amtes die Quarantäne für Corona-Geimpfte aufgehoben. Die Betroffenen müssen beide Impfdosen mindestens zehn Tage vor der Einreise erhalten haben und einen entsprechenden Nachweis parat halten. Ebenso gilt eine Ausnahme von der Quarantänepflicht für Personen, die einen Nachweis darüber haben, in den letzten 90 Tagen positiv auf das Coronavirus getestet worden zu sein. Die Erkrankung muss durch ärztliche Unterlagen oder die Corona-Datenbank bewiesen werden. Das positive Testergebnis muss zudem mindestens 14 Tage alt sein, um einreisen zu dürfen.

Deutschland befindet sich für Rumänien in der „gelben Zone“. Das bedeutet, Einreisende müssen sich normalerweise 14 Tage in Quarantäne begeben. Beachten Sie aber auch, dass vonseiten Deutschlands eine Reisewarnung für Rumänien besteht.

Urlaub 2021: Republik Moldau hebt Quarantänepflicht für Corona-Geimpfte auf

Die Republik Moldau hat seine Einreisesperre für Menschen aufgehoben, die nachweisen können, dass sie gegen das Coronavirus geimpft sind. Die Nationale Agentur für Öffentliche Gesundheit pflegt eine Liste an Ländern, die von hohen Infektionsraten betroffen sind und deren Staatsangehörige – aber auch Transitreisende – nicht in die Republik einreisen dürfen. Deutschland steht aktuell nicht auf dieser Liste. Trotzdem gibt es auch für Reisende aus diesen Gebieten Ausnahmen – zum Beispiel, wenn sie moldauische Staatsangehörige sind. Während diese sich aber nach der Einreise in eine 14-tägige Quarantäne begeben müssen, entfällt diese Pflicht für Corona-Geimpfte.

Die Republik Moldau war eines der ersten europäischen Länder, das Reise-Beschränkungen für immunisierte Personen aufgehoben hat. Trotzdem gilt aber weiterhin eine Reisewarnung vonseiten des Auswärtigen Amts – so müssen sie zwar nicht bei der Einreise in Quarantäne, aber sehr wohl bei der Rückkehr.

Seychellen erlauben Urlaub ohne Quarantäne – für Personen mit Corona-Impfung

Wer vollständig gegen das Coronavirus geimpft ist – also beide Impfdosen erhalten hat –, darf auf die Seychellen wieder ohne Quarantänepflicht einreisen. Allerdings muss die zweite Impfung mindestens 14 Tage zurückliegen. Des Weiteren müssen die Urlauber einen negativen Corona-Test vorlegen, der nicht älter als 72 Stunden sein darf, sowie eine Gesundheitsgenehmigung (Travel Health Authorization), die vor Abflug beantragt werden muss.

Generell ist die Einreise aber für Touristen aus den „Permitted Countries“ erlaubt, zu denen auch Deutschland gehört. Wer aus einem dieser Länder kommt, kann auch ohne Corona-Impfung einreisen. Dafür müssen sich die Betroffenen aber zusätzlich in eine zehntägige Quarantäne begeben, wo am sechsten Tag ein Corona-Test vorgenommen wird. Außerdem muss bei der Einreise ebenfalls ein negativer Corona-Test vorgelegt werden, der nicht älter als 48 Stunden sein darf. Weitere Informationen zur Einreise auf die Seychellen, lesen Sie hier. Seychellen befindet sich außerdem seit Kurzem wieder auf der List der Risikogebiete des RKI.

Polen erlaubt Corona-Geimpften ebenfalls eine unkomplizierte Einreise

In Polen gilt nun ebenfalls eine Ausnahme für Reisende, die einen Nachweis über die Corona-Impfung erbringen können. Alle übrigen Reisenden müssen sich weiterhin bis zum 31. Januar in eine zehntägige Quarantäne begeben. Polen ist aus deutscher Sicht ebenfalls ein Corona-Risikogebiet. (fk) *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.

