Ungetrübter Urlaubsspaß trotz Corona? Experten erwarten großen Reise-Boom im Sommer

Viele Deutsche sehnen sich nach einer langen Urlaubsflaute danach, endlich wieder verreisen zu können. Experten erwarten im Sommer 2021 trotz Corona einen Reise-Boom.

Ob Reisen im Sommer 2021 wieder ohne Einschränkungen möglich sein wird, steht noch in den Sternen. So erlauben einige Länder Europas, wie Island, Polen oder Rumänien, dass Einreisende bereits vollständig gegen das Coronavirus geimpft* sein müssen. Für andere dürften weiterhin die üblichen Einreise-Regeln mit Test- und Quarantänepflicht bestehen. Trotzdem stehen die Sterne für den Tourismus im Sommer wieder sehr gut, wie einige Experten der Reise-Branche meinen.

Reise-Boom im Sommer 2021? Deutsche hoffen auf Urlaub trotz Corona

Bereits vor einigen Wochen machte der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Thomas Bareiß, Hoffnung darauf, dass ab Pfingsten langsam aber sicher wieder normales Reisen möglich sein könnte. „Ich glaube aber, dass im Sommer schon ein Boom entstehen wird“, fügte Bareiß nun kürzlich in einem Interview mit der Agentur Reuters hinzu. Aufgrund der umfangreichen staatlichen Corona-Hilfen gehe er nicht von einer Pleitewelle in der Reise-Branche aus. Durch die Impfungen und mehr Schnelltests könne der Tourismus Schritt für Schritt wieder möglich werden. Trotzdem: „Natürlich wird das Jahr 2021 noch ein Krisenjahr sein.“ So wird das Reisen an Ostern aus seiner Sicht noch schwach ausfallen. Seine Hoffnung ruhe deshalb auf dem Sommer und dem zweiten Halbjahr.

Über die ermutigenden Aussagen des Tourismusbeauftragten der Regierung freut sich auch der Reiseveranstalter TUI. Ein Sprecher erklärt laut Bild.de: „Diese Aussage von Herrn Bareiß ist für die Branche wichtig und gibt Veranstaltern, Reisebüros, Fluggesellschaften und Hotels eine Perspektive.“ TUI selbst habe ebenfalls eine gesteigerte Reiselust der Deutschen bemerkt: „Unsere Marktanalysen zeigen, dass es eine enorme Sehnsucht gibt, nach dieser schwierigen Corona-Zeit wieder eine entspannte Reise machen zu können. Das sehen wir auch bei der Auswertung der Suchdaten auf unseren Internet-Seiten.“

Auch interessant: Kreuzfahrt-Urlaub in Corona-Zeiten: Wo ist eine Schiffsreise aktuell möglich?

Corona: Diese Reiseziele haben Deutsche im Sommer 2021 im Auge

Ähnliche Prognosen zu einem Reise-Boom im Sommer stellt auch der Präsident des Deutschen Reiseverbandes, Norbert Fiebig, auf Anfrage von Bild.de: „Erste Reise-Nachfrage werden wir ab Ostern sehen. Ab Mai rechnen wir mit einer größeren Zahl an Auslandsreisen, und im Sommer wird die Reiselust der Deutschen wieder groß sein.“ Laut TUI wird es die Deutschen vor allem wieder in den Mittelmeerraum nach Spanien, Griechenland, die Türkei, Zypern oder Portugal ziehen. Wer mit dem Auto anreisen will, muss mit viel Verkehr in Richtung Österreich, Italien, Kroatien sowie der Ostseeküste oder der Mecklenburgischen Seenplatte rechnen.

Dennoch wird es nach Ansicht von Fiebig noch lange dauern, bis sich die Reisebranche erholt hat: „Wer nicht in die Winterferien fahren durfte, kann das nicht nachholen. Deshalb wird sich der Großteil des entgangenen Lockdown-Umsatzes nicht nachholen lassen.“ Eine Analyse der Welttourismusorganisation (UNTWO) hat sogar ergeben, dass sich das Reisen im letzten Jahr auf ein Niveau von 1990 zurückentwickelt hat. (fk) *Merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.

Nachhaltig in Europa reisen Wie Sie „Europa ohne Flieger“ (werblicher Link) erkunden können, zeigt Ihnen ein neuer Band von Lonely Planet. Darin erhalten Sie 80 inspirierende und nachhaltige Reiseideen.

Lesen Sie auch: Sansibar sieht sich als „Corona-frei“ – Urlauber pilgern massenweise auf Insel.