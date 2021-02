Boykottaufrufe gegen Alltours: Reiseveranstalter will nur noch Corona-Geimpfte erlauben

Der Reiseveranstalter Alltours plant, in seinen Urlaubshotels nur noch Corona-Geimpfte zu erlauben. In sozialen Netzwerken werden Boykottaufrufe laut.

Der Düsseldorfer Reiseveranstalter Alltours will vom Herbst an in seinen eigenen Urlaubshotels der Marke Allsun nur noch Gäste mit einer Corona-Impfung* beherbergen. Diese Regel solle voraussichtlich ab dem 31. Oktober gelten, teilte das Unternehmen am

Freitag mit. Der genaue Zeitpunkt hänge vom Verlauf der Impfungen ab. Alltours betreibt unter dem Namen Allsun 35 Hotels auf Mallorca, den Kanaren und in Griechenland.



„Wir wollen allen Gästen höchstmögliche Sicherheit bieten, damit sie ihren Urlaub entspannt genießen können“, sagte Alltours-Inhaber Willi Verhuven laut Mitteilung. Bei steigenden Impfquoten und sinkenden Inzidenzen in den Urlaubsgebieten stehe einem Urlaub nichts im Wege.

Die Ankündigung des Reiseveranstalters sorgte innerhalb kürzester Zeit für Proteste in den sozialen Medien. Unter dem Hashtag #boykottalltours echauffierten sich Kunden auf Twitter oder Facebook über die „Diskriminierung“ von Nicht-Geimpften. Teilweise ärgerten sich Menschen, die bisher nicht planen, sich impfen zu lassen, aber auch welche, die erst im nächsten Jahr damit rechnen, eine Impfung zu erhalten. „Hotel-Urlaub nur noch mit Impfung und ohne Kinder ... da möchte man kein Gast sein“, schreibt ein Nutzer zum Beispiel. Eine andere Person meint: „Möge Alltours möglichst bald in der Versenkung verschwinden. Schade für die Mitarbeiter“. Oder: „Ihr und euer Geschäftsführer Willi Verhufen werdet von mir keinen müden Cent mehr sehen! Und dass auch, wenn ich meine Impfung bekommen habe!!“

Andere Nutzer wiederum verstehen den Aufschrei nicht und verweisen auf die Impfpflicht in anderen Bereichen des Tourismus: „Lustig, wie sich viele wegen Alltours aufregen. Eine Impfpflicht im Bereich Reisen gab es doch schon immer, zwar nur für gewisse Gebiete und Erkrankungen, aber es ist nichts Neues.“

Für manche ist es aber auch eine Sache des Gemeinwohls: „Wer nicht bereit ist, sich für das Gemeinwohl impfen zu lassen, der darf auch nicht an der Gemeinschaft teilhaben! Solidarität ist keine Einbahnstraße.“

Wer nicht bereit ist, sich für das Gemeinwohl impfen zu lassen, der darf auch nicht an der Gemeinschaft teilhaben!



Solidarität ist keine Einbahnstraße...#Alltours

Es sind aber nicht nur Reiseveranstalter, die über eine verpflichtende Corona-Impfung für Gäste nachdenken. Auch Fluggesellschaften wie Qantas planen bereits, eine Impfpflicht einzuführen. Länder wie Island, Polen oder Rumänien gewähren Corona-Geimpften zudem schon jetzt eine Einreise ohne Quarantäne. Auch beliebte Reiseziele wie Griechenland oder Mallorca sprechen sich für mehr Reisefreiheit für diejenigen aus, die vollständig geimpft sind. (fk/dpa) *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.

