Urlaub mit ungeimpften Kindern in Corona-Zeiten: EU will Erleichterung für Familien

Reisen im Sommer

Geimpfte Eltern und ungeimpfte Kinder erschweren die Planung des Familienurlaubs in Corona-Zeiten. Die EU will hierzu eine einheitliche Regelung.

Über 45 Prozent der Bevölkerung Deutschlands hat bereits eine erste Impfdosis mit einem der empfohlenen Vakzine erhalten. Damit sind in Familien viele Erwachsene schon geimpft, während für Kinder weiterhin eine Empfehlung vonseiten der Ständigen Impfkommission (STIKO) ausbleibt. Dem Tagesspiegel zufolge sieht ein vertraulicher Entwurf der STIKO vor, dass eine Empfehlung nur für Kinder über 12 Jahren mit definierten Vorerkrankungen ausgesprochen werden soll. Somit ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass bis zum Sommer-Urlaub kaum Kinder gegen das Coronavirus geimpft sein werden. Viele Urlaubsländer versprechen aber gerade für Geimpfte gelockerte Regeln. Darum will die EU geimpften Eltern mit ungeimpften Kindern nun das Reisen mithilfe einer einheitlichen Regelung erleichtern.

Urlaub geimpfter Eltern: EU will ungeimpfte Kinder von Quarantäne befreien

In einer vorgestellten Aktualisierung der offiziellen Reisefreiheit in der EU pochte die EU-Kommission zuletzt darauf, dass Kinder von geimpften Eltern von der Quarantänepflicht befreit werden sollten. Wenn sich Eltern aufgrund einer Impfung nicht isolieren müssten, sollte dies auch nicht für die Kinder gelten, so die Ansicht. Die Empfehlung weist auch auf das EU-Zertifikat hin, das Besitzer von zusätzlichen Beschränkungen bei Reisen verschonen soll. Die Einführung ist zum 1. Juli geplant. Nur wenn es aufgrund der Infektionslage nötig sei, sollten weitere Regelungen eingeführt werden. Auf diese Weise will die EU eine einheitliche Vorgehensweise herbeiführen. Ob die EU-Länder die Empfehlungen umsetzen, liegt aber bei ihnen selbst.

Bisher ist zum Beispiel Österreich aufgrund seiner gelockerten Einreise-Regeln sehr beliebt für den Familienurlaub, wie der Reiseveranstalter DER Touristik dem Spiegel mitteilte. Hier dürfen Getestete, Geimpfte und Genesene ohne Quarantäne einreisen. Kinder unter zehn Jahren sind komplett von der Test- oder Nachweispflicht ausgenommen. Zwischen dem 10. und 18. Lebensjahr dürfen Kinder mit geimpften oder genesenen Eltern einreisen, wenn sie selbst einen negativen Test vorlegen können. (fk)

