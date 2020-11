Corona entfliehen und für ein ganzes Jahr auf die Malediven ziehen? Dieses Hotel macht‘s möglich

Auf einer Insel mit weißem Sand und bunten Fischen leben, wann immer man Lust darauf hat — ein Luxushotel auf den Malediven bietet genau das zu einem Fixpreis.

Weiße Sandstrände*, türkisfarbenes Wasser, Erholung pur: Die Malediven sind für traumhafte Strände und märchenhafte Kulisse bekannt. Nun will das Luxushotel „Anantara Veli Maldives Resort“ mit einer besonderen Aktion Touristen anlocken: Für einen Fixpreis soll es einen Aufenthalt für ein ganzes Jahr geben. 30.000 Dollar, also umgerechnet rund 25.000 Euro, kostet der Spaß für zwei Personen in einem Bungalow, wie es von dem Hotel selbst laut der Deutschen Presse-Agentur hieß.

Der Preis beinhaltet folgende Leistungen:

Gäste dürfen dann im Jahr 2021 bis zum 23. Dezember so oft kommen und gehen, wie sie möchten.

Frühstück inklusive

Wellness-Dienstleistungen inklusive

Rabatte auf Essen

Mit solchen Sonderangeboten versuchen Hotels auf dem vom Tourismus abhängigen Inselstaat nach einer vergleichsweise kurzen coronabedingten Pause von mehr als drei Monaten im Frühjahr wieder mehr Urlauber ins Land zu locken.

Verglichen mit einigen anderen Malediven-Angeboten ist dieses günstig. Kürzlich hatte etwa ein anderes Hotel ein Angebot für rund 20.000 Euro die Woche für zwei Personen angekündigt. Dort bekommen die Gäste allerdings auch einen persönlichen Assistenten und Yoga-Privatstunden und können Delfine von einer Jacht aus beobachten, während die Kinder betreut sind und die Wäsche gemacht wird.

Corona auf den Malediven: Wie steht es um die Infektionszahlen der Inselgruppe?

„Die Malediven sind bisher von COVID-19 in der Proportion von Infektionen zur Gesamtbevölkerung stark betroffen“, heißt es auf der Website des Auswärtigen Amtes. Regionale Schwerpunkte seien zunächst die Resortinseln gewesen, derzeit sei vor allem die Hauptstadt Malé betroffen. Die Malediven werden demnach als Risikogebiet eingestuft. Nach dem Aufenthalt müssen sich Deutsche daher zurück in Deutschland in Quarantäne begeben. Zu dem ist ein Corona-Test verpflichtend. In dem Inselstaat gibt es laut Johns Hopkins Universität mehr als 12.300 Corona-Fälle und 44 Tote, die coronapositiv waren (Stand Mitte November).

Das Hotel „Anantara Veli Maldives Resort“ scheint mit seinem Konzept des Ganzjahresaufenthalts genau das aufzugreifen: Wer zurückreist, muss in Quarantäne - warum dann also erstmal nicht mehr zurück in die Heimat und einfach dort bleiben?

Corona-gebeutelt: Malediven locken Touristen mit Punkte-Sammel-System

Das Land selbst versucht ab Dezember mit einem neuen Belohnungssystem Viel-Urlauber anzulocken. Dabei können sich Gäste registrieren und Punkte sammeln. Das sieht laut Tourismusministerium der Malediven in etwa so aus:

50 Punkte für die Einreise

30 Punkte für Besuche um Flitterwochen, Hochzeitsjubiläen oder Geburtstage zu feiern

5 Punkte für jede Nacht im Land,

Was man aber genau für die Punkte erhält, wollte das Ministerium noch nicht verraten. (sca) *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Redaktionsnetzwerks.

