Fernweh in der Coronavirus-Zeit? Diese Tipps hat das RKI für Reisen

Urlaub oder Auslandsreisen sind in der Coronavirus-Zeit alles andere als empfehlenswert. Das RKI informiert alle Urlauber, die dennoch in die Ferne reisen möchten.

Baden-Württemberg - Soll man einen Sommerurlaub in der Coronavirus-Zeit* buchen? Diese Frage beschäftigt aktuell viele Menschen in Baden-Württemberg, die nach mehrwöchigem Corona-Koller einfach mal raus möchten. Grundsätzlich rät das Robert Koch-Institut (RKI) aber von nicht notwendigen Reisen ab - dazu zählt auch der Sommerurlaub.

Ist eine Reise dennoch "unaufschiebbar", sollten Betroffene einiges beachten. Dazu zählen die von Land zu Land unterschiedlichen Quarantäne-Maßnahmen oder auch die gängigen Hygiene- und Abstandsregeln. Was das RKI zu Reisen in der Coronavirus-Zeit* im Detail empfiehlt, fasst echo24.de* in einem Übersichtsartikel zusammen, der auch über die aktuellen Reisewarnungen informiert.

*echo24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.