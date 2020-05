Reisewarnung bis 14. Juni verlängert: Diese Möglichkeiten gibt's für den Sommerurlaub

Urlaub in der Coronavirus-Zeit? Die aktuelle Reisewarnung gilt bis 14. Juni - ist Urlaub im Sommer trotzdem möglich?

Baden-Württemberg - Auf der einen Seite der Wunsch nach Sommer, Sonne, Sonnenschein - auf der anderen dagegen die steigenden Coronavirus-Infektionen* in Deutschland, die eine verlässliche Urlaubsplanung unmöglich machen.

Sicher ist nur: Die Reisewarnung vom Auswärtigen Amt ist weiter verlängert worden. Jetzt ist der 14. Juni neuer Stichtag - und danach? Schließlich beginnen die Sommerferien in Baden-Württemberg erst Ende Juli und dauern bis einschließlich 13. September.

Ein Sommerurlaub in der Coronavirus-Zeit wäre also rein theoretisch noch möglich - aber auch realistisch? echo24.de* spricht mit einem Reise-Experten über die Pläne der Politik und erklärt, welche Voraussetzungen für einen Urlaub in der Coronavirus-Zeit* erfüllt sein müssten.

*echo24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.