Urlaub in Gefahr? Corona-Infektionen in Griechenland steigen an - Regierung verschärft Regeln

Wer trotz Corona-Pandemie im Sommer 2020 noch einen Urlaub im sonnigen Süden machen wollte, ist nach Griechenland oder Kroatien gereist. Beide Länder wiesen vergleichsweise niedrige Infektionszahlen mit dem Coronavirus vor. Nun ändert sich aber die Lage: Nachdem bereits in Kroatien* die Corona-Zahlen angestiegen sind, ist dies nun auch in Griechenland der Fall. Die Regierung verschärft deshalb nun die Regeln.

Griechenland-Urlaub: Corona-Infektionszahlen steigen an einem Tag so stark wie noch nie zuvor

Nachdem ein Mitarbeiter der griechischen Regierung am Vortag 203 Neuinfektionen mit dem Coronavirus bekannt gegeben hatte, wurden die Corona-Maßnahmen im Land am 10. August verschärft. Bei den Neuinfektionen handelt es sich um die höchste tägliche Zahl seit dem Ausbruch der Pandemie im Februar. Seit Ende Juli steigen die Corona-Fallzahlen in Griechenland nun stetig an - ungefähr einen Monat nachdem die Einreise von Touristen zahlreicher Länder wieder erlaubt wurde. Insgesamt verzeichnet Griechenland damit 5.623 Erkrankungen laut dem European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) (Stand: 10. August).

Regierung Griechenlands verschärft Corona-Maßnahmen

Die griechische Regierung reagiert auf die erhöhten Fallzahlen mit Verschärfungen: Nun müssen alle Tavernen, Bars und Discos in zahlreichen Regionen des Landes, darunter auch beliebte Touristengebiete wie Kreta, Santorin oder Mykonos, täglich spätestens um 24 Uhr schließen. Diese verschärfte Regelung gilt vorerst bis zum 23. August, wie eine Regierungssprecherin in Athen mitteilt. Eine traditionelle Messe von Thessaloniki, deren Partnerland dieses Jahr Deutschland gewesen wäre, wurde abgesagt. Sie sollte vom 5. bis 13. September stattfinden.

Weiterhin müssen alle Menschen, die über den Landweg einreisen, ab dem 17. August einen negativen Corona-Test vorweisen - dabei spielt es keine Rolle, aus welchem Land sie einreisen. Der vorgelegte Test darf dabei nicht älter als 72 Stunden sein. Trotzdem ist die Einreise aus EU-Staaten, unter anderem Deutschland, weiterhin erlaubt. Die bisherigen Regeln gelten aber weiterhin: Mindestens 24 Stunden vor der Einreise müssen sich Urlauber elektronisch anmelden und einen QR-Code vorweisen. *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.

