Camping im Corona-Herbst 2020: Diese Reiseziele sollten Sie im Auge behalten

Die Urlaubssaison ist noch lange nicht vorbei: Auch in den Herbstferien wollen viele Deutsche trotz Corona noch verreisen – besonders beliebt ist dieses Jahr das Camping.

Den goldenen Herbst noch einmal richtig ausnutzen*, letzte Sonnenstrahlen tanken und mit dem Wohnmobil die schönsten Landschaften innerhalb und außerhalb Deutschlands besuchen – so wollen viele Deutsche die Hauptreisesaison ausklingen lassen. Wir zeigen Ihnen, wo Sie Ihren Herbst 2020 verbringen können.

Corona-Herbst 2020 im Ausland: Campingsaison in vielen Ländern verlängert

Die Corona-Krise hat geradezu einen Boom in der Caravaning-Branche ausgelöst: Trotz verspätetem Saisonanfang wollten mehr Reisende denn je einen Urlaub auf dem Campingplatz verbringen. Die Vorteile sind in Zeiten einer weltweiten Pandemie offensichtlich: Abstände können besser eingehalten werden, die Urlaubsroute kurzfristiger angepasst werden und an der Frischluft ist das Infektionsrisiko laut Einschätzungen von Experten geringer.

Darum ist es kaum verwunderlich, dass viele Campingplatzbetreiber ihre Saison im Jahr 2020 verlängert haben – normalerweise machen in Deutschland, Italien, Schweiz oder anderen Ländern viele von ihnen schon Anfang Oktober die Schotten dicht. „Dieses Jahr wollen aber viele Betreiber die Saison verlängern, um einen Teil des zu Beginn der Corona-Krise verlorenen Umsatzes wieder reinzuholen”, erklärt Uwe Frers, Geschäftsführer des ADAC Campingportals PiNCAMP. In einem Beitrag auf der Webseite des ADAC empfiehlt er wärmeliebenden Urlaubern zum Beispiel: „An der Adria kann man es im Oktober noch sehr gut aushalten.“

Wer es auch kühler mag, findet in Dänemark ein schönes Plätzchen: Hier haben die Campingplätze standardmäßig bis zum Ende der deutschen Herbstferien geöffnet – allerdings sollten Sie dabei einen Bogen um die Region Hovestaden machen, die laut Auswärtigem Amt derzeit ein Risikogebiet darstellt.

Camping-Urlaub in Deutschland: Diese Regionen sind perfekt für Freiheitsliebende

Sie wollen in Corona-Zeiten lieber innerhalb Deutschlands bleiben? Kein Problem: Auch hier haben noch viele Campingplätze im Herbst geöffnet. Folgende Regionen bieten tolle Erlebnisse in der Natur für den perfekten Sommerausklang – und sind nicht ganz so überlaufen wie Nordsee, Ostsee und Bodensee:

Sächsische Schweiz : Viele Urlauber hat es dieses Jahr in die Sächsische Schweiz getrieben. Die Region lockt mit einzigartigen Felsformationen, endlosen Wäldern und schönen Wanderrouten. Zudem gibt es viele Klettermöglichkeiten im Elbsandsteingebirge sowie sehenswerte Städte und Burgen. Auch ein Tagestrip ins nahegelegene Dresden bietet sich während einer Campingreise an.

: Viele Urlauber hat es dieses Jahr in die Sächsische Schweiz getrieben. Die Region lockt mit einzigartigen Felsformationen, endlosen Wäldern und schönen Wanderrouten. Zudem gibt es viele Klettermöglichkeiten im Elbsandsteingebirge sowie sehenswerte Städte und Burgen. Auch ein Tagestrip ins nahegelegene Dresden bietet sich während einer Campingreise an. Eifel : In der Eifel haben Sie eine Auswahl an vielen tollen Campingplätzen mitten in der beschaulichen Natur. Von einzigartigen Burganlagen bis hin zu wunderschönen Altstädten in Trier, Koblenz und Aachen gibt es zudem einiges in der Umgebung zu bestaunen. Oder vielleicht haben Sie auch Lust auf Wandertouren durch den Nationalpark? Oder wollen durch die Weinberge schlendern? Dann sollten Sie sich bald auf den Weg machen.

: In der Eifel haben Sie eine Auswahl an vielen tollen Campingplätzen mitten in der beschaulichen Natur. Von einzigartigen Burganlagen bis hin zu wunderschönen Altstädten in Trier, Koblenz und Aachen gibt es zudem einiges in der Umgebung zu bestaunen. Oder vielleicht haben Sie auch Lust auf Wandertouren durch den Nationalpark? Oder wollen durch die Weinberge schlendern? Dann sollten Sie sich bald auf den Weg machen. Harz: Schon mal an einen Camping-Ausflug im Harz gedacht? Für Outdoor-Fans genau das Richtige, denn hier gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten zu wandern, die Gegend mit dem Mountainbike zu erkunden oder einfach nur in der Natur die Seele baumeln zu lassen. Ebenfalls für Entspannung finden Sie mit Sicherheit in einem der Heilbäder, die sich in der Region finden.

Besonders im goldenen Herbst können Sie das Camping-Gefühl so richtig in sich aufsaugen: Die Reise-Regionen werden nicht mehr so stark besucht, sodass Sie mehr Ruhe und Entspannung für sich haben – außerdem sind in der Nachsaison die Preise nochmal etwas günstiger als mitten im Sommer. Falls Sie kein eigenes Wohnmobil zu Hause stehen haben, ist nun auch die perfekte Möglichkeit, einen ersten Camping-Urlaub mit einem gemieteten Fahrzeug zu wagen. *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.

