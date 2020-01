Coronavirus auf Kreuzfahrt: So schützen Sie sich vor der Krankheit

Bisher galt das Norovirus als Schrecken auf einer Kreuzfahrt. Heute ist es das Coronavirus, das sich seit Kurzem verbreitet. So können sich Passagiere schützen.

Noch ist kein Fall des Coronavirus an Bord eines Kreuzfahrtschiffes offiziell bestätigt worden, doch es scheint nur eine Frage der Zeit, bis der Ernstfall eintritt.

Immer mehr Reedereien sagen Reisen nach China ab und die Costa Smeralda ankert samt 7.000 Passagieren aktuell aufgrund eines Verdachtsfalles mit einer Ausgangssperre vor Civitavecchia.

Wie Sie sich auf einem Kreuzfahrtschiff vor ansteckenden Krankheiten schützen und was Sie tun können, damit der Traumurlaub auch ein solcher bleibt, erfahren Sie hier.

Kreuzfahrtschiffe werden vor jeder Reise gereinigt und überprüft

Die Kreuzfahrt-Reedereien treffen zahlreiche Maßnahmen, um das Ausbrechen einer Krankheit an Bord zu verhindern oder einzudämmen. "Bevor ein Schiff in See sticht, wird es genauestens überprüft und gereinigt, damit es virenfrei ist. Damit das auch so bleibt, müssen Sie bei den meisten Reedereien vor Urlaubsantritt schriftlich bestätigen, dass Sie gesund sind", klärt Kreuzfahrtexperte Andy Schreiter von Kreuzfahrtberater auf.

Bei Unwohlsein: Besser nicht an Bord gehen

Fühlen Sie sich schon vor Antritt Ihrer Reise unwohl, sollten Sie in Betracht ziehen, diese gar nicht erst anzutreten. Ziehen Sie unbedingt Ihren Arzt zu Rate. Entsprechende Versicherungen schützen davor, auf den Reisekosten sitzenzubleiben, falls Sie Ihre Kreuzfahrt aufgrund von Krankheit nicht antreten können.

Diese Regeln helfen Ihnen an Bord eines Kreuzfahrtschiffes, um gesund zu bleiben

Hände regelmäßig waschen: Oberste Priorität hat das Händewaschen, vor allem nach dem Toilettengang, vor dem Essen und auch vor dem Rauchen. Keime sind vor allem an den Orten zuhause, die von vielen Menschen berührt werden, also an Türgriffen, Handläufen, der Reling und Aufzugsknöpfen. Hier herrscht erhöhte Ansteckgefahr. Denken Sie aber daran, dass Sie beim Benutzen von Treppen nicht auf den Halt der Handläufe verzichten sollten – bei unerwarteten Bewegungen des Schiffes kann Sie dies sonst aus dem Gleichgewicht bringen. Im schlimmsten Fall brauchen Sie den Schiffsarzt dann nicht wegen einer Infektion, sondern einer Prellung. Nicht vergessen: Hände nach dem Landgang desinfizieren: Bevor Sie das Schiff nach einem Landgang wieder betreten, sollten Sie Ihre Hände desinfizieren. „Nutzen Sie auf jeden Fall die Desinfektionsmittel, die an der Gangway zur Verfügung gestellt werden”, rät Kreuzfahrtexperte Steven Jagalla. Das helfe dabei, dass Viren und Bakterien nicht an Bord gelangen. „Die Handdesinfektionsautomaten tun nicht weh”, betont Jagalla. Wachsam sein: Beobachten Sie einen Passagier, der Krankheitssymptome wie z.B. Erbrechen zeigt, sollten Sie vorsichtshalber der Crew Bescheid geben. Denken Sie neben Ihrer eigenen Gesundheit auch an das Wohlbefinden Ihrer Mitmenschen. Keimfrei im Buffet-Restaurant: Achten Sie beim Nachschlag im Buffet-Restaurant darauf, einen neuen Teller zu nehmen. Um weniger Abwasch zu verursachen, nutzen einige Passagiere gerne den gleichen Teller, doch auf diese Weise können Bakterien und Viren leicht über das Nachfüllbesteck in die Speisen gelangen. Auch für Getränke sollten Sie jedes Mal ein neues Glas verwenden, da Bakterien auch bei Berührung des Zapfhahns mit dem bereits verwendeten Glas schnell übertragen werden können. Der Umweltgedanke ist zwar lobenswert, doch Gesundheit geht an dieser Stelle vor. Greifen Sie außerdem keinesfalls mit bloßen Händen in das Buffet – zum Auffüllen liegt Besteck bereit. Schauen Sie beim Essen noch einmal genau hin: Ist eine Kelle evtl. zu tief ins Essen gerutscht? In so einem Fall könnten Keime vom Griff ins Essen geraten sein.

Krankheiten: Und wenn doch mal etwas auf der Kreuzfahrt sein sollte?

Sollte es Sie doch erwischt haben, melden Sie sich schnellstmöglich beim Bordhospital. Krankheiten verbreiten sich vor allem deshalb, weil an Bord die Zusatzkosten des Hospitals gescheut werden. Die Behandlung hier ist nämlich keine Inklusivleistung.

Tipp: Eine vorab abgeschlossene Auslandsreiseversicherung schützt vor unliebsamen Kostenfallen.

Am besten in die Armbeuge niesen

Hören Sie unbedingt auf die Anweisungen des Arztes und nehmen Sie diese ernst. Sollten Sie niesen oder husten müssen, tun Sie dies am besten in die Armbeuge, da die Hände mit zahlreichen Oberflächen in Kontakt kommen. Außerdem sollten Sie auf Einwegtaschentücher zurückgreifen und diese nach Benutzung sofort entsorgen, um ein weiteres Ausbreiten der Bakterien zu verhindern. Auf engeren Kontakt mit Mitreisenden (z. B. durch Umarmen oder Händeschütteln) verzichten Sie am besten, bis die Infektion ausgestanden ist.

Reisen Sie mit Kindern, sollten Sie diese im Falle einer Erkrankung nicht mehr zu den speziellen Kinder- oder Teenager-Clubs gehen lassen, da sie sonst andere Kinder anstecken können. Diese geben die Erkrankung wiederum an ihre Eltern weiter, wodurch sich eine Krankheit schnell ausbreiten kann. Im Idealfall kommt es aber gar nicht so weit und wenn Sie sich an die hier genannten Regeln halten, sind Sie bestmöglich vor Infektionen geschützt.

Kreuzfahrt-Urlaub: Vorbereitungen beginnen schon beim Packen

Die Vorbereitung beginnt schon beim Packen: Um für kleinere Zwischenfälle gewappnet zu sein, sollten Sie sich eine Reiseapotheke zusammenstellen. Neben Medikamenten, die Sie individuell benötigen, sind folgende Dinge empfehlenswert:

Desinfektionsmittel

Medikamente gegen Fieber und Schmerzen

Nasenspray

Hustensaft

Fieberthermometer

Mittel gegen Übelkeit

Bewahren Sie sämtliche Medikamente außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Wählen Sie außerdem möglichst Mittel aus, die Sie bereits kennen und von denen Sie wissen, dass Sie sie gut vertragen. Prüfen Sie außerdem, ob Sie die Arzneien in alle Länder Ihrer Route mitnehmen dürfen.

