In einem offenen Brief hat Airbnb sich an seine Kunden gewandt: Gäste können die Reservierung wegen Coronavirus stornieren und erhalten volle Rückerstattung.

Der CEO von Airbnb hat einen öffentlichen Brief an das Netzwerk der Gastgeber des Unternehmens veröffentlicht.

Darin gibt er die Reaktion von Airbnb auf den Ausbruch des Coronavirus* wieder.

Stornierungen sollen rückerstattet werden.

Airbnb will alle Stornierungen rückerstatten - und wendet hierfür 250 Millionen Dollar auf

Airbnb will für die Kosten aufkommen, die für Gästen in der Zeit der Einschränkungen rund um das Coronavirus entstanden sind. In einer Erklärung teilte Brian Chesky, Mitbegründer und CEO von Airbnb, mit, man werde allen Gästen erlauben, ihre Buchungen zu stornieren und eine volle Rückerstattung zu erhalten. Der offenen Brief wurde auf der Website von Airbnb veröffentlicht.

"Was für verheerende Monate das für uns alle gewesen sind. Wie viele von Ihnen wache ich jeden Tag distanziert von Freunden und Kollegen auf und frage mich, was die Welt noch alles zu bieten hat. Wenn ich jeden Tag die Nachrichten sehe, denke ich an all die Länder, Gemeinschaften und Familien, die von dem Ausmaß und den Auswirkungen dieser Krise überwältigt wurden", beginnt Chesky seinen offenen Brief.

"Inmitten all dessen ist die globale Reiseindustrie zum Stillstand gekommen. Die Fluggesellschaften werden am Boden gehalten und die Grenzen geschlossen. Die meisten von uns - auch unsere Gäste - sind von der Regierung zu Sperrmaßnahmen aufgefordert worden und können ihre Häuser nicht verlassen. Reisen, wie wir sie kennen, sind fast unmöglich", schreibt der CEO weiter. Und kommt schließlich zu dem Schluss:

"Wenn ein Gast eine Unterkunftsreservierung aufgrund eines Covid-19-bezogenen Umstandes storniert und zwischen dem 14. März und dem 31. Mai 2020 eincheckt, zahlen wir 25 Prozent von dem, was er normalerweise über Ihre Stornierungsrichtlinie erhalten würden. Dies gilt rückwirkend für alle Stornierungen im Zusammenhang mit Covid-19 in diesem Zeitraum. Diese Kosten werden vollständig von Airbnb übernommen. Die Zahlungen werden ab April geleistet. Gäste mit Reservierungen, die am oder vor dem 14. März gebucht wurden, können weiterhin stornieren und erhalten eine Standard-Rückerstattung oder eine Reisekreditierung in Höhe von 100 Prozent der gezahlten Beträge." Weitere Einzelheiten finden Betroffene unter airbnb.com/250msupport.

