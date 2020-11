Rigoroses Einreiseverbot: Dieses Urlaubsland erlaubt Touristen wohl erst wieder in einem Jahr

Eine beliebte Urlaubsdestination schützt sich mit rigorosen Einreiseverboten vor dem Coronavirus. Touristen können hier wohl erst wieder in einem Jahr einreisen.

Wer schon immer von einer Reise nach Australien träumt, muss sich wohl noch einige Zeit gedulden. Die Corona-Pandemie hat zu einem Einreiseverbot für alle ausländischen Reisenden geführt. Insbesondere touristische Reisen sind nicht mehr erlaubt. Und das wird wohl noch für einige Zeit so bleiben: Die Tourismusindustrie in Down Under befürchtet, dass die Regeln für Urlauber* erst ab Mitte des Jahres 2021 wieder gelockert werden könnten.

Australien-Urlaub: Reiseveranstalter rechnen erst ab Mitte 2021 mit Veränderungen

Die Corona-Fallzahlen in Australien sind verschwindend gering: Nicht einmal 100 aktive Fälle zählt das Department of Health (Stand: 18. November), zudem gibt es kaum Neuinfektionen – am 17. November wurden nur 6 Fälle gemeldet. Damit es dabei bleibt, wird sich an den aktuellen Einreise-Regeln wohl so bald nichts ändern. Auf dem ersten „Australia Marketplace Online“, einer Online-Messe von australischen Reiseveranstaltern, zeigten die lokalen Anbieter wenig Hoffnung, dass Urlauber aus Europa bald wieder kommen dürften, wie das Online-Portal „Reise vor 9“ berichtet.

Australien-Urlaub planen Ein Australien-Urlaub will – wenn er dann wieder möglich ist – von langer Hand geplant werden. Es gibt viel zu entdecken und viel zu beachten: Der Reiseführer und Bildband „Unterwegs in Australien“ (werblicher Link) hilft Ihnen dabei.

Im Gespräch sei aktuell frühestens das zweite Halbjahr 2021, so Veranstalter wie Brian Hennessey von Sunlover Reef Cruises oder Nicole Mitchell von Discover Aboriginal Experiences. Auch Georg Vollmer, Geschäftsführer von AAT Kings – dem größten Anbieter von Busrundreisen in Australien – geht davon aus, dass die Grenzen nicht vorher geöffnet werden. Alle Touren für den internationalen Markt seien deshalb bis Ende Juni abgesagt worden. Nur ein Impfstoff könnte die Einreise von Touristen aus dem Ausland schon früher ermöglichen.

Bis ausländische Reisende wieder erlaubt sind, versuchen die australischen Anbieter sich mit einheimischen Touristen über Wasser zu halten. Die Australier seien sehr reisefreudig und dürften zudem das Land nicht verlassen. Hinzu kämen staatliche Hilfen, die es jedoch vorerst nur bis März gibt.

Auch interessant: Urlaub trotz Corona: Diese Reiseländer sind noch keine Risikogebiete.

Flugreisen nach Australien: Wird nach Corona alles teurer?

Auch Qantas-Chef Alan Joyce kam laut „Reise vor 9“ bei der Online-Veranstaltung zu Wort: Alle Interkontinental-Flüge seien bis März gestrichen, außerdem rechne er nicht vor Juli mit einem verstärkten Reiseaufkommen – und das ausgerechnet jetzt, wo die Airline ihren 100. Geburtstag feiert. Einzige Hoffnung seien direkte Flugkorridore zwischen zwei Ländern mit niedrigen Corona-Infektionsraten – zum Beispiel zu Neuseeland oder Japan.

Der Airline-Chef geht aber nicht davon aus, dass Flug-Tickets nach Australien aufgrund der Corona-Pandemie teurer werden könnten. Hier stimmten die Manager von Singapore Airlines und Emirates zu – die Flugpreise würden „sehr interessant“ bleiben. Schließlich müsste das Geschäft nach der Krise erst wieder angekurbelt werden und Flugreisen für Reisende attraktiv bleiben. *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.

Lesen Sie auch: Diese Urlaubsinsel darf nur besuchen, wer bereits das Coronavirus hatte.

Diese Fehler bei der Reiserücktrittsversicherung sollten Sie dringend vermeiden Diese Fehler bei der Reiserücktrittsversicherung sollten Sie dringend vermeiden

Dieser Artikel enthält Affiliate-Links.

Rubriklistenbild: © dpa/David Crosling