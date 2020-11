Lockdown in Österreich verlängert: Maßnahmen kommen Urlaubsverbot gleich – Was Reisende jetzt wissen müssen

Die Ausgangssperre während des Corona-Lockdowns in Österreich wurde verlängert. Worauf Reisende sich nun bei der Beherbergung einstellen müssen.

Österreich verlängert den Lockdown: Es drohen weitere verschärfte Maßnahmen

Update vom 12. November 2020: Der „Lockdown light“, der in Österreich bis zum 30. November gilt, macht Urlaub so gut wie unmöglich. Beherbergungsbetriebe müssen für Touristen geschlossen bleiben, ebenso alle Bars, Restaurants und Kneipen. Nur eine Abholung von Speisen ist möglich.

Eine zusätzliche Maßnahme – nämlich die Ausgangssperre von 20 Uhr bis 6 Uhr – sollte nur bis zum 12. November gelten. Jetzt hat jedoch der Hauptausschuss des Nationalrates einer Verlängerung der Ausgangssperren bis zum 22. November zugestimmt. Eine Ausgangsbeschränkung kann in Österreich immer nur für jeweils zehn Tage beschlossen werden. Nur aus fünf Gründen darf während der Ausgangssperre die Wohnung verlassen werden: Die Abwehr von Gefahr für Leib, Leben und Eigentum, aus beruflichen Gründen, die Deckung der notwendigen Grundbedürfnisse, die Betreuung und Pflege Hilfsbedürftiger und für Sport oder Spaziergänge im Freien.

Die Verlängerung der Ausgangssperre hängt mit den Corona-Fallzahlen in Österreich zusammen. Obwohl verschärfte Maßnahmen schon seit dem 3. November gelten, sind die Infektionen nicht merklich gesunken. Alleine am Mittwoch wurden laut dem Portal heute.at 7.514 neue Corona-Fälle gezählt. Darum wird bereits über noch schärfere Maßnahmen spekuliert, welche die österreichische Regierung anordnen könnte und die selbst Tagesausflüge nach Österreich extrem erschweren dürften: In etwa die Schließung des Einzelhandels und der Schulen sowie verschärfte Grenzkontrollen. Ob es allerdings tatsächlich so weit kommt, dürfte sich in den nächsten Tagen entscheiden.

Österreich im Lockdown: Welche Regeln aktuell für Reisende gelten

Originalmeldung vom 3. November: Österreich hat – wie Deutschland – mit massiv steigenden Corona-Zahlen zu kämpfen. Darum gelten seit dem 3. November verschärfte Corona-Maßnahmen – auch hier ist der Tourismus wieder stark eingeschränkt. Der Lockdown macht Urlaub in Österreich praktisch unmöglich.

Lockdown in Österreich: Touristen sind in Herbergen nicht erlaubt

Seit dem 2. November gilt in Deutschland der „Lockdown light“*. Zahlreiche Freizeitangebote, Gastronomien und Hotelunterkünfte müssen geschlossen bleiben. Touristische Übernachtungsangebote sind für die Dauer von vier Wochen verboten. An diesen Regelungen hat sich nun auch Österreich orientiert. Bedeutet: Hotels und Beherbergungsbetriebe sind geschlossen, nur Geschäftsreisende dürfen aufgenommen werden. Das macht geplante Reisen ins Nachbarland geradezu unmöglich. Wer trotzdem Bekannte in Österreich besuchen oder ohne Übernachtung einen Tag dort verbringen möchte, kann dies theoretisch tun, da die Grenzen weiterhin geöffnet sind.

Allerdings schränken die verschärften Maßnahmen die Möglichkeiten enorm ein. Folgende Regelungen gelten seit dem 3. November in Österreich:

Hotels und Beherbergungsbetriebe sind für Touristen geschlossen.

Gastronomiebetriebe sind geschlossen – die Abholung von Speisen ist im Zeitraum von 6 bis 20 Uhr möglich.

Kneipen, Bars und Nachtlokale sind geschlossen.

Veranstaltungen, wie kulturelle Veranstaltungen, Sportveranstaltungen, Hochzeitsfeiern, Geburtstagsfeiern oder Weihnachtsmärkte, sind untersagt.

Maximal sechs Personen (+ sechs Kinder) aus zwei Haushalten dürfen sich im öffentlichen Raum treffen.

Ausgangsperre nachts zwischen 20 und 6 Uhr.

Die Ausgangsbeschränkung in Österreich gilt vorerst bis einschließlich 12. November – die übrigen Maßnahmen bis zum 30. November.

Österreich-Urlaub trotz Corona: Diese Regelungen gelten bei der Rückreise

Aktuell gilt eine Reisewarnung für Österreich vonseiten des Auswärtigen Amts – ausgenommen der Gemeinde Jungholz in Tirol und der Gemeinde Kleinwalsertal / Mittelberg in Vorarlberg. Bei der Rückreise nach Deutschland aus einem Corona-Risikogebiet müssen Sie sich deshalb an die aktuellen Quarantäne-Maßnahmen halten. Bis zum 8. November lauten diese folgendermaßen: Sie müssen sich maximal 48 Stunden vor der Einreise nach Deutschland oder maximal 72 Stunden danach auf das Coronavirus testen lassen. Bis zum Vorliegen eines negativen Testergebnisses gilt eine 14-tägige Quarantäne.

Ab dem 8. November gelten dann neue Regelungen: Bei der Rückreise aus einem Risikogebiet müssen Sie für zehn Tage in Quarantäne. Diese kann nur durch die Vorlage eines negativen Corona-Tests verkürzt werden, der frühestens fünf Tage nach der Einreise gemacht wurde.

Kann ich meinen Österreich-Urlaub kostenfrei stornieren?

Wie der ADAC informiert, ist für eine kostenlose Stornierung wichtig, dass die Anreise oder Durchführung der Reise „durch außergewöhnliche Umstände am Urlaubsort erheblich beeinträchtigt“ ist. Eine Reisewarnung des Auswärtigen Amts ist ein starkes Indiz dafür, dass Sie Ihren Urlaub in Österreich kostenfrei stornieren können – insbesondere bei Pauschalreisen. Weisen Sie auf diesen Umstand hin, wenn Sie Ihren Urlaub absagen. *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.

