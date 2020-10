Corona-Risikogebiete aktuell: Hier liegen die Infektionszahlen über dem Grenzwert

Für Reise-Fans ist es schwierig, die Lage um das Coronavirus zu überblicken. In der Übersicht sehen Sie, welche Länder aktuell als Risikogebiet eingestuft sind.

Das Auswärtige Amt stuft verschiedene Länder als Corona-Risikogebiet ein.

ein. Seit Neustem ist auch Belgien dabei.

dabei. In der Übersicht sehen Sie, welche Länder und Regionen die Reisewarnungen aktuell betreffen.

Die Corona-Pandemie sorgt weiterhin für große Verunsicherung unter Reiselustigen. Da die Lage sich stetig ändert und täglich neue Informationen und Regelungen auf potenzielle Urlauber einprasseln, ist es schwierig, den Überblick zu behalten - und zu entscheiden, welches Reiseland noch sicher ist*. Das Robert Koch-Institut führt deshalb eine Liste, auf der alle Länder vermerkt sind, die nach aktuellem Stand als Risikogebiet eingestuft sind - und die deshalb am besten als Urlaubsdestination gemieden werden sollten.

Urlaub trotz Corona: Wie werden Länder als Risikogebiet eingestuft?

Welche Länder als Risikogebiet eingestuft werden, entscheiden das Bundesministerium für Gesundheit, das Auswärtige Amt und das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat. Die Einstufung basiert auf einer zweistufigen Bewertung: Im ersten Schritt spielen die aktuellen Infektionszahlen eine gewichtige Rolle. Staaten und Regionen, in denen es in den letzten sieben Tagen mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern gab, gehören automatisch zu den Risikogebieten. Aber auch Länder, in denen die Infektionszahlen nominell darunter liegen, sind vor einer Einstufung als Risikogebiet nicht gefeit: Anhand qualitativer Kriterien wird analysiert, ob auch in Ländern, in denen die Infektionszahlen den Grenzwert nominell unterschreiten, ein erhöhtes Infektionsrisiko besteht. Ausschlaggebend sind dabei:

Infektionszahlen und die Art des Ausbruchs

Testkapazitäten sowie durchgeführte Tests pro Einwohner

ergriffene Maßnahmen zur Eindämmung des Infektionsgeschehens

Verlässlichkeit der Informationen, die für bestimmte Staaten vorliegen

Auch interessant: In diese Länder darf nur einreisen, wer sich vorab anmeldet.

Corona: Diese Länder sind aktuell als Risikogebiet eingestuft (Stand: 23. Oktober)

Afghanistan

Ägypten

Albanien

Algerien

Andorra - das Fürstentum Andorra

Angola

Äquatorialguinea

Argentinien

Armenien

Aserbaidschan

Äthiopien

Bahamas

Bahrain

Bangladesch

Belarus

Belgien – das gesamte Land gilt als Risikogebiet

Belize

Benin

Bhutan

Bolivien

Bosnia und Herzegowina

Brasilien

Bulgarien – die Verwaltungsbezirke „Oblaste“ Blagoevgrad, Rasgrad, Sofia Stadt, Sliven und Targowischte

Burkina Faso

Burundi

Cabo Verde

Chile

Costa Rica

Côte d‘Ivoire

Dänemark - nur Hovedstaden

Dominikanische Republik

Dschibuti

Ecuador

El Salvador

Eritrea

Estland - die Region Jogeva

Eswatini

Finndland – die Region Österbotten

Frankreich - gesamt Kontinentalfrankreich, Französisch-Guyana, Guadeloupe, St. Martin, Martinique und La Réunion

Gabun

Gambia

Georgien

Ghana

Guatemala

Guinea

Guinea Bissau

Guyana

Haiti

Honduras

Indien

Indonesien

Irak

Iran

Irland

Island

Israel

Italien – die Regionen Abrruzzen, Aostatal, Emilia-Romagna, Friaul-Julisch Venetien, Kampanien, Latium, Ligurien, Lombardei, Piemont, Sardinien, Toskana, Umbrien, Venetien und die autonome Provinz Bozen-Südtirol

Jamaika

Jemen

Jordanien

Kamerun

Kasachstan

Katar

Kenia

Kirgisistan

Kolumbien

Komoren

Kongo DR

Kongo Rep

Korea (Volksrepublik)

Kosovo

Kroatien - die Gespanschaften Bjelovar-Bilogora, Dubrovnik-Neretva, Grad (Stadt) Zagreb, Karlovac, Krapina-Zagorje, Lika-Senj, Međimurje, Osijek-Baranja, Požega-Slawonien, Sisak-Moslavina, Split-Dalmatien, Varaždin, Virovitica-Podravina, Vukovar-Syrmien und Zagreb

Kuwait

Lesotho

Libanon

Liberia

Libyen

Liechtenstein

Litauen - die Bezirke Kaunas und Šiaulių

Luxemburg

Madagaskar

Malawi

Malediven

Mali

Malta

Marokko

Mauretanien

Mexiko

Mongolei

Montenegro

Mosambik

Nepal

Nicaragua

Niederlande – das gesamte Land und alle autonomen Länder

Niger

Nigeria

Nordmazedonien

Oman

Österreich – die Bundesländer Burgenland, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Wien, Vorarlberg mit Ausnahme der Gemeinde Mittelberg / Kleinwalsertal, Tirol mit Ausnahme der Gemeinde Jungholz

Pakistan

Palästinensische Gebiete

Panama

Papua-Neuguinea

Paraguay

Peru

Philippinen

Polen

Portugal - nur der Großraum Lissabon und die Region Norte

Republik Moldau

Rumänien

Russische Föderation

Sambia

São Tomé und Príncipe

Saudi Arabien

Schweden – die Provinzen Jämtland, Jönköping, Örebro, Östergötland, Stockholm und Uppsala

Schweiz

Senegal

Serbien

Sierra Leone

Simbabwe

Slowakei

Slowenien - die Regionen Gorenjska, Goriška, Jugovzhodna Slovenija, Koroška, Osrednjeslovenska, Pomurska, Podravska, Posavska, Primorsko-notranjska, Savinjska und Zasavska

Somalia

Spanien - das gesamte Land Spanien mit Ausnahme der Kanarische Inseln

Südafrika

Sudan

Südsudan

Surinam

Syrische Arabische Republik

Tadschikistan

Tansania

Tschechien – ganzes Land

Timor Leste (Osttimor)

Togo

Trinidad Tobago

Tschad

Tschechien – die Hauptstadt Prag und die Region Středočeský (Mittelböhmische Region)

Tunesien

Türkei

Turkmenistan

Ukraine

Ungarn – die Regionen Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Györ-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Hauptstadt Budapest, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Pest, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg , Vas, Veszprém und Zala

USA

Usbekistan

Venezuela

Vereinigte Arabische Emirate

Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland – das gesamte Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland sowie Gibraltar. Ausgenommen sind die weiteren Überseegebiete, Isle of Man und die Kanalinseln

Zentralafrikanische Republik

Weltweite Reisewarnung durch das Auswärtige Amt endete am 30. September

Bis zum 30. September galt noch eine weltweite Reisewarnung des Auswärtigen Amtes. Ausgenommen davon waren die EU-Mitgliedstaaten, Schengen-assozierte Staaten (Schweiz, Norwegen, Island und Liechtenstein) sowie Großbritannien, Andorra, Monaco, San Marino und der Vatikanstaat.

Aktuell wird die pauschale Reisewarnung von Lagebewertungen abgelöst, die an die Situation der einzelnen Staaten angepasst ist. „Ab Oktober kehren wir eben zu einem individuellen System für jedes Land zurück", erklärte eine Sprecherin des Auswärtigen Amts laut eines Berichts der Deutschen Presse-Agentur noch vor einigen Wochen. An der Möglichkeit zu reisen, ändere dies allerdings in der Praxis wenig. Reisewarnungen für Länder mit Risikogebieten wird es weiterhin geben.

Lesen Sie auch: Bevor es überhaupt losgeht: Aida bläst erste Reisen nach Kreuzfahrt-Neustart wieder ab.

In Deutschland steigen seit Ende Juli wieder die Corona-Infektionszahlen. Unter anderem auch wegen der Reiserückkehrer. Ein Top-Virologe hat jetzt aber vor Panikmache gewarnt. Ein Bericht des RKI befeuert den Glauben vieler Corona-Zweifler, dass es gar keine Pandemie gibt. *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.

