Risikogebiete in Deutschland: In diesen Bundesländern drohen Urlaubern Einreiseverbote oder Quarantäne

Auch innerhalb Deutschlands steigen die Corona-Zahlen. Wer aus einem inländischen Risikogebiet kommt, muss mit Quarantäne in anderen Bundesländern rechnen.

Die Corona-Pandemie hat das Reisen enorm verkompliziert. Doch wo Urlauber anfangs „nur“ bei Auslandsreisen auf spezielle Regelungen wie Quarantäne oder Einreisestopps* achten mussten, gilt dies nun auch für einige Bundesländer. Das liegt an den gestiegenen Corona-Fallzahlen in einigen Regionen und Städten Deutschlands, die den kritischen Wert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen überschritten haben. Wer aus einem solchen inländischen Risikogebiet in eines der anderen Bundesländer reisen will, muss nun mit Quarantäne und anderen Maßnahmen rechnen. Da die Regelungen aber nicht bundesweit gleich sind, gelten für jedes Bundesland eigene Richtlinien, an die sich Reisende halten müssen. Wir fassen für Sie die wichtigsten Informationen zusammen.

Welche Regionen und Städte in Deutschland gehören zu den Risikogebieten?

Da sich die Lage stetig weiterentwickelt und verändert, sollten Sie für einen Überblick die täglichen Situationsberichte des Robert Koch-Instituts im Blick behalten. Demnach haben aktuell Hamm, Remscheid, der Landkreis Vechta und die Berliner Bezirke Friedrichshain-Kreuzberg, Mitte, Neukölln und Tempelhof-Schönberg den kritischen Wert an Neuinfektionen mit dem Coronavirus überschritten (Stand: 6. Oktober). Reisende aus diesen Regionen müssen mit Einschränkungen in anderen Bezirken und Bundesländern rechnen.

Urlaub in Mecklenburg-Vorpommern: Strenge Maßnahmen für Reisende aus Risikogebieten

Von allen Bundesländern reagierte Mecklenburg-Vorpommern am rigorosesten auf die steigenden Corona-Fallzahlen in Deutschland. Generell gilt ein Einreiseverbot für Urlauber aus Risikogebieten, welches nur durch ein ärztliches Zeugnis aufgehoben werden kann, das bezeugt, dass keine Corona-Infektion vorliegt. Dieses darf aber nicht älter als zwei Tage sein. Trotzdem müssen sich Reisende bei Ankunft in Mecklenburg-Vorpommern in eine 14-tägige Quarantäne begeben, die erst durch einen zweiten negativen Test, der fünf bis sieben Tage nach der Ankunft vorgenommen wird, aufgehoben werden kann. Weiterhin gilt, dass Sie als Einreisender aus einem Risikogebiet gelten, wenn Sie sich innerhalb der letzten 14 Tage in einem Risikogebiet aufgehalten haben – unabhängig davon, ob die Stadt oder der Landkreis bei Ausreise noch als Risikogebiet eingestuft ist.

Reisende aus Berlin können sich aktuell aber noch glücklich schätzen: Da Mecklenburg-Vorpommern die Hauptstadt als Ganzes betrachtet und nicht zwischen den Bezirken unterscheidet, gelten für Berliner derzeit keine Einreisebeschränkungen. Einschränkungen kommen erst, wenn Berlin als Stadtstaat den Grenzwert überschreitet.

Reisende aus Risikogebieten in Deutschland: Quarantäne in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein gilt für Reisende oder Reiserückkehrer aus einem innerdeutschen Risikogebiet eine 14-tägige Quarantäne. Die Selbstisolation kann nur durch zwei negative Tests frühzeitig aufgehoben werden: Der erste muss vor der Einreise gemacht werden, darf aber nicht älter als 48 Stunden sein und der zweite darf frühestens fünf Tage nach der Einreise stattfinden. Anders als bei Reisenden aus ausländischen Risikogebieten können Sie die Tests bei der Einreise aus innerdeutschen Risikogebieten nicht kostenlos durchführen lassen. Ausnahmen gelten für Pendler und Menschen auf der Durchreise. Im Gegensatz zu Mecklenburg-Vorpommern müssen sich hier aber auch Reisende aus den Berliner Bezirken an die Anordnungen halten.

Rheinland-Pflanz: Quarantäne für Reisende auf Risikogebieten

In Rheinland-Pfalz verhält es sich ähnlich wie in Schleswig-Holstein: Reisende oder Reiserückkehrer aus Risikogebieten müssen sich unverzüglich in eine 14-tägige Quarantäne begeben. Nur ein ärztliches Attest, dass bei der Einreise maximal 48 Stunden alt ist, hebt die Quarantäne vorzeitig auf.

Bundesländer erheben Beherberungsverbot für Reisende aus Risikogebieten

Nachdem vor Kurzem die Corona-Fallzahlen in einigen kreisfreien Städten und Landkreisen angestiegen waren, erhoben einige Bundesländer ein Beherbergungsverbot für Reisende aus diesen Risikogebieten. Auch hier kann das Verbot aufgehoben werden, wenn die Reisenden einen negativen Corona-Test vorlegen können, der nicht älter als 48 Stunden ist. Im Gegensatz zu den anderen Bundesländern gilt hier allerdings keine Quarantänepflicht bei Einreise aus einem Risikogebiet. Zu den entsprechenden Bundesländern gehören akutell:

Baden-Württemberg

Bayern

Brandenburg

Hamburg

Hessen

Nordrhein-Westfalen

Saarland

Sachsen

Sachsen-Anhalt

Keine Beschränkungen für Reisende aus Hotspots in diesen Bundesländern

Die Bundesländer Berlin, Bremen, Niedersachsen und Thüringen haben keine Einschränkungen für Reisende aus Corona-Hotspots ausgesprochen. Demnach ist es Touristen erlaubt, ohne Corona-Test einzureisen und zu übernachten. *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.

