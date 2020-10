Corona-Risikogebiete in Europa: In welche Länder kann man aktuell noch bedenkenlos reisen?

Der Herbst hat die erwartete zweite Corona-Welle gebracht und zahlreiche Länder haben den Grenzwert für Neuinfektionen überschritten. Wohin kann man jetzt noch reisen?

Die Corona-Pandemie hat sich in den letzten Wochen in vielen Ländern wieder zugespitzt. Während für Spanien, Belgien oder Tschechien mittlerweile eine landesweite Reisewarnung gilt, betrifft es in anderen Ländern nur bestimmte Regionen. Auch in Deutschland kristallisieren sich aktuell wieder viele Corona-Hotspots* heraus. Wohin lässt sich im Herbst jetzt noch bedenkenlos verreisen?

Herbst-Urlaub im Süden: Keine Risikogebiete in Italien

Italien war zu Beginn der Pandemie in Europa am stärksten vom Coronavirus betroffen. Strenge Maßnahmen und schnelle Reaktionen auf nun wieder steigende Fallzahlen lassen das Land aber aktuell vergleichsweise gut dastehen – für keinen Landesteil gilt derzeit eine Reisewarnung.

Wer Urlaub in Italien macht, muss aber dennoch mit gewissen Einschränkungen rechnen: So gibt es seit Kurzem eine landesweite Maskenpflicht im Freien. Auch Einweghandschuhe werden vielerorts vorgeschrieben. Vor dem Eintritt in Museen oder Geschäften werden häufig Temperaturen gemessen und es gelten Abstandsregeln von einem bis zwei Metern.

Sonderweg Schweden: Aktuell alles im grünen Bereich für einen Urlaub

Schweden hat mit seinem Sonderweg in der Corona-Pandemie für viel Aufsehen gesorgt. Anstatt Schulen und Kitas zu schließen, blieb alles wie gehabt – einzig ein Versammlungsverbot ab 50 Personen sorgte für einen größeren Einschnitt im alltäglichen Leben. Diese (Nicht-)Maßnahmen haben zwischenzeitlich für sehr hohe Fallzahlen gesorgt, allerdings hat sich die Lage seither wieder stabilisiert und Schweden gehört aktuell nicht zu den Corona-Risikogebieten. Es gibt keine Ausgangssperren oder Reisebeschränkungen, ebenso wenig gilt eine Maskenpflicht. Jedoch wird um die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln gebeten.

Griechenland-Urlaub trotz Corona: Keine Reisewarnung für Regionen

In Griechenland sind die Fallzahlen während der Corona-Krise immer moderat geblieben und befinden sich auch immer noch auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau. Darum gelten aktuell keine Reisewarnungen vonseiten des Auswärtigen Amts oder des Robert Koch-Instituts.

Für den Griechenland-Urlaub müssen Sie spätestens 24 Stunden vor Abreise ein Online-Formular ausfüllen, aus dem ein QR-Code generiert wird. Dieser muss bei der Einreise vorgezeigt werden. Vor Ort gilt eine Maskenpflicht in allen öffentlichen, geschlossenen Räumen wie zum Beispiel im Supermarkt oder in öffentlichen Verkehrsmitteln. Restaurants, Bars, Cafés und Diskotheken sind unter Einhaltung von Hygiene- und Abstandsregeln geöffnet, allerdings sind die Öffnungszeiten vielerorts auf Mitternacht beschränkt.

Erfahren Sie hier: Influencerin zeigt überlaufenen Touristen-Hotspot in Griechenland: „Ich war schockiert“

Urlaub in Europa trotz Corona: Polen ohne Risikogebiete

Auch für Polen gibt es derzeit keinerlei Reisewarnung vonseiten der Regierung, obwohl das Auswärtige Amt von einer Zunahme der Corona-Infektionen spricht. Die Einreise aus benachbarten EU-Mitgliedstaaten ist ohne Einschränkungen möglich und es muss kein negativer Corona-Test vorgelegt werden. Seit dem 10. Oktober gibt es landesweit gelbe und rote Zonen, für die jeweils unterschiedliche Bedingungen gelten. In beiden Zonen gilt aber grundsätzlich Maskenpflicht, auch im Freien.

Corona-Risikogebiete: Teilweise Reisewarnungen für diese Länder

Viele Länder gelten nicht in Gänze als Risikogebiet, sondern nur bestimmte Regionen sind verstärkt von der Pandemie betroffen. So können Sie zum Beispiel in Portugal Urlaub machen, wenn Sie einen Bogen um den Großraum Lissabon machen oder in der Schweiz, solange Sie sich von den Kantonen Genf und Waadt fernhalten.

Für folgende Länder gelten teilweise Reisewarnungen – halten Sie sich also auf dem Laufenden über die Entwicklungen in den Regionen:

Bulgarien

Dänemark

Estland

Frankreich

Irland

Kroatien

Litauen

Niederlande

Österreich

Portugal

Schweiz

Slowakei

Slowenien

Ungarn

Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland

