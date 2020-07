Sommer-Urlaub: Aufgepasst! In diese Länder darf nur einreisen, wer eine Formalie einhält

Wer dieses Jahr noch in den Urlaub fahren möchte, muss bei der Planung einiges beachten. Viele Reiseländer verlangen mittlerweile eine Vorab-Anmeldung von Touristen.

Die Corona-Pandemie sorgt für viele Einschränkungen bei der Einreise in Urlaubsländer*.

. Bei Nichtbeachtung drohen teils hohe Bußgelder.

Sie wollen dieses Jahr noch im Ausland Urlaub machen? Die Corona-Krise hat die Planung für Reisende enorm verkompliziert. Es reicht nicht mehr nur aus, den Reisepass und Buchungsbescheinigungen dabei zu haben - viele Länder verlangen vorübergehend eine Vorab-Anmeldung und negative Corona-Tests von Touristen, um festzustellen, ob eine Ansteckungsgefahr von ihnen ausgeht. In folgenden Urlaubsländern müssen Sie genau auf die Einreisebedingungen achten.

Sommer-Urlaub 2020 in Griechenland: QR-Code unbedingt nötig

Wer in Griechenland Urlaub machen möchte, muss mindestens 24 Stunden vor der Abreise ein Online-Formular ausfüllen. Dabei werden unter anderem die Anreiseart, persönliche Daten, Dauer früherer Aufenthalte in anderen Ländern und die Adresse am Urlaubsziel abgefragt. Daraufhin wird automatisiert ein QR-Code per E-Mail an die Urlauber versandt, der bei der Einreise vorzuzeigen ist. Wer keinen QR-Code hat, muss mit einer Geldstrafe von 500 Euro rechnen, wie das Auswärtige Amt informiert. Urlauber aus Berlin wurden bereits mit der Geldstrafe bedacht, als sie bei der Einreise den Code nicht vorzeigen konnten.

Aufgrund der angegebenen Daten ist es möglich, dass einzelne Reisende einen Covid-19-Test durchführen müssen. Dieser ist für Urlauber kostenlos. Bis das Testergebnis vorliegt, müssen sich Touristen für 24 Stunden in Selbstisolation begeben. Eine Weiterreise zur Urlaubsadresse ist jedoch erlaubt.

Spanien-Urlaub trotz Corona 2020: Auch hier braucht es einen QR-Code

Spanien ist eines der in Europa am schwersten von der Corona-Pandemie betroffenen Länder. Mittlerweile ist die Zahl der Neuinfektionen stark gesunken - damit es so bleibt, hat die Regierung strenge Einreiseregeln festgelegt. Seit dem 1. Juli muss deshalb ein Formular im Spain Travel Health-Portal ausgefüllt werden, aus dem ein QR-Code generiert wird. Die Registrierung ist erst 48 Stunden vor der Einreise möglich. Sie kann außerdem über die kostenlose SpTH-App erfolgen und bis zum 31. Juli auch noch in Papierform bei der Einreise.

Urlaub in Großbritannien 2020: Das sind die Corona-Regeln

Zum 10. Juli hat die britische Regierung die Quarantänepflicht für Reisende aus bestimmten Ländern aufgehoben - darunter auch Deutschland. Wichtig ist aber, dass sich die Urlauber in den 14 Tagen vor der Einreise nur in Ländern aufgehalten haben, die von Großbritannien unter „Travel Corridors" aufgelistet wurden. Dasselbe gilt für die Einreise nach Schottland, Nordirland und Wales.

Bei der Einreise gilt zudem die Pflicht zur Anmeldung über ein Formular, bei dem unter anderem Details zur Anreiseart, Passinformationen und Urlaubsadresse abgefragt werden. Die Registrierung kann erst 48 Stunden vor Einreise vorgenommen werden. Wer sich weigert, die Kontaktdaten anzugeben, muss mit einer Geldbuße von 100 Pfund - umgerechnet rund 110 Euro - rechnen.

Die Gesundheitsminister von Bund- und Ländern beraten über neue Corona-Regeln: Kommen bald verpflichtende Tests für Urlaubsrückkehrer?

