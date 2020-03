Familie in Quarantäne wegen Coronavirus verwandelt Haus in "Fluch der Karibik"-Freizeitpark

Sie vermissen Freizeitpark-Besuche oder andere Aktivitäten mit Ihrer Familie während Zeiten des Coronavirus? Dann haben wir hier einen kreativen Tipp für Sie.

Disney stellt weltweit verschiedene Themenparks zur Verfügung, die normalerweise gut besucht sind.

Eine Familie aus dem US-amerikanischen Utah vermisst ihre Besuche in einem "Fluch der Karibik"-Themenpark.

Also stellte sie die Attraktion kurzerhand kreativ zu Hause nach.

Familie stellt Freizeitpark nach - und begeistert das Netz

Zahlreiche Länder der Welt haben derzeit Ausgangssperren oder Ausgangsbeschränkungen verhängt, um die Auswirkungen des Coronavirus einzudämmen. Auch Schulen sind geschlossen sowie jede Art von Freizeitbeschäftigung. Nicht einmal mehr der Besuch auf Spielplätzen ist derzeit erlaubt. Dabei kann es gerade für Kinder ganz schön langweilig zuhause werden.

Familie Thornock aus Utah liebt Besuche in Disney-Freizeitparks. Jedoch wurde Anfang März bekannt gegeben, dass sowohl Disney World in Florida als auch Disneyland in Kalifornien bis Ende März geschlossen bleiben werden.

Die Familie hat der dadurch entstandenen Langeweile also kreativ entgegengewirkt: Sie haben berühmte Fahrgeschäfte eines "Fluch der Karibik"-Parks von Disney in den eigenen vier Wänden nachgestellt.

Das Video von dem Freizeitpark im eigenen Haus unter dem Motto "Fluch der Karibik" wurde auf Youtube gepostet, mit den Worten: "Da Disneyland geschlossen ist, hat meine Familie beschlossen, unsere Lieblingsfahrt nachzustellen."

Kreativ gegen Coronavirus-Beschränkungen: "Fluch der Karibik" für Zuhause

Die Familie wurde also während der Krise durch das Coronavirus richtig erfinderisch: Auf einem Schlitten werden zwei der jüngsten Hausbewohner durch den selbst-kreierten Freizeitpark im Haus gezogen. Er dient sozusagen als Gondel des imaginären Fahrgeschäfts.

An den Wänden wurden Plastikskelette angebracht, die restlichen Mitbewohner sind als Piraten verkleidet und im Hintergrund laufen Lieder aus dem Soundtrack von "Fluch der Karibik". In einer Szene sausen die zwei "Besucher" auf ihrem Schlitten die Treppe hinab und stoppen in einem Berg aus Decken und Kissen.

Auf Youtube wurde das Video bereits rund 216.000 Mal aufgerufen (Stand: 24.3.20). Ein User schreibt darunter: "Dies sollte das goldene Ticket für die beste neue Attraktion des Jahres 2020 gewinnen." Vorsicht beim Nachmachen - dann aber kann es sicherlich ein großer Spaß für alle werden.

