Virtuelles Kulturprogramm auf der Couch: Zehn Museen, die man von zu Hause aus besichtigen kann

Ob Kunst, Archäologie oder Naturkunde. Hier finden Sie zehn spannende Museen, die online virtuelle Touren, Fotos und Info-Materialien zur Verfügung stellen.

Vor dem Hintergrund der Corona-Krise* und der jüngst verhängten Kontaktsperre sieht es leider so aus, als würden wir in den nächsten Wochen viel Zeit zu Hause verbringen.

Für alle, die dabei ein bisschen Abwechslung zum Netflix-Programm brauchen und sich für Kultur, Kunst oder Naturkunde interessieren, gibt es jedoch tolle Beschäftigungen.

In der Übersicht finden Sie eine Auswahl an Museen, die virtuelle Touren anbieten.

1. Der Vatikan in Rom

Der Vatikan, auch genannt "die Heilige Stadt", ist der kleinste Stadtstaat der Welt und liegt im Herzen von Rom. Dank der zahlreichen weltbekannten Sehenswürdigkeiten pilgern mehrere Millionen Besucher jährlich hierher, um die päpstliche Kunstsammlung zu besichtigen. Zu den Highlights zählen Michelangelos "Jüngstes Gericht" in der Sixtinischen Kapelle und die Vatikanischen Museen. Virtuelle Rundgänge gibt es hier.

+ Der Vatikan in Rom. © pixabay

2. Das Bode Museum in Berlin

Über 1.900 Skulpturen, Gemälde und andere Kunstschätze befinden sich im Bode-Museum in Berlin. Die Skulpturensammlung ist eine der größten und ältesten der Welt, darüber hinaus gehören das Byzantinische Museum und die Münzsammlung zum Bode-Museum. Eines der Highlights ist das Reiterstandbild des Großen Kurfürsten. Einen 360°-Rundgang gibt es hier.

+ Das Bode Museum in Berlin. © pixabay

3. Das Rijksmuseum in Amsterdam

Eine Reise durch 800 Jahre holländische Kunst-Geschichte gefällig? Das Rijksmuseum ist das niederländische Nationalmuseum und beherbergt die umfangreichste Kunstsammlung des Landes. Der Schwerpunkt der Sammlung liegt auf den Werken niederländischer Meister wie Rembrandt und Vermeer, sie beherbergt aber auch viele Exponate anderer weltberühmter Künstler. Bei Google Arts & Culture können Kunstfans die Museumsräume virtuell besuchen.

+ Das Rijks Museum in Amsterdam. © pixabay

4. Das Kunsthistorische Museum in Wien

Das Kunsthistorische Museum in Wien ist eines der wichtigsten und eindrucksvollsten Museen Europas. Es beherbergt die einstigen Schatz- und Wunderkammern der Habsburger Familie und zeigt Werke aus der Zeit des Mittelalters sowie eine eindrucksvolle Sammlung ägyptisch-orientalischer Schätze. Den virtuellen Rundgang finden Interessierte hier.

+ Das Kunsthistorische Museum in Wien. © pixabay

5. Die National Gallery in London

Auch wenn die "National Gallery London" namentlich nicht so bekannt ist wie beispielsweise der Louvre, gehört das Londoner Kunstmuseum zu den meistbesuchten Kunstmuseen der Welt. Die riesige Sammlung enthält alte und neuere Klassiker wie Paul Cézanne, Jan van Eyk, Hans Holbein, Rembrandt und William Turner, einer der wichtigsten englischen Maler der Romantik. Zum virtuellen Rundgang geht es hier.

+ Die National Gallery in London. © pixabay

6. Das National Museum of Natural History in Washington

Das National Museum of Natural History ist eines der größten Naturkundemuseen der Welt. Zu vielen unterschiedlichen Themen gibt es Informationen und Exponate - wie Weltraumforschung, Leben im Ozean, Indianer-Kulturen in Amerika und natürlich Dinosaurier. Die Kinder sitzen gelangweilt zu Hause und wollen immerzu Fernsehen? Machen Sie doch eine virtuelle Tour durch das Museum mit der ganzen Familie. Hier ist der Link zum Rundgang.

+ Das National Museum of Natural History in Washington. © pixabay

7. Das Musée D’Orsay in Paris

Das Musée D'Orsay ist eines der berühmtesten und beliebtesten Museen in Europa. Es ist weltweit bekannt für seine impressionistische Sammlung und gibt darüber hinaus einen weiten Einblick in andere Kunstformen wie Bildhauerei, dekorative Kunst, Fotografie und Architektur. Bei Google Arts & Culture können Kunstliebhaber das Museum über diesen Link besichtigen.

+ Das Musée D’Orsay in Paris. © pixabay

8. Das Archäologische Museum in Athen

Das Archäologische Nationalmuseum in Athen bietet einen umfassenden Überblick über alle Kulturen, die sich in Griechenland entwickelt haben, mit Fokus auf der griechischen Antike. Es beherbergt über 11.000 Objekte und Kunstwerke aus dieser Zeit. Da das Museum so riesig ist, dass man vor Ort sowieso nur einen Bruchteil besichtigen kann, bietet es sich besonders gut für eine virtuelle Erkundungstour an. Fotos und Informationen zum Archäologischen Museum in Athen gibt es hier.

+ Das Archäologische Museum in Athen. © pixabay

9. Die Uffizien in Florenz

Die Uffizien, Schatzkammer der Familie Medici, beherbergen eine der ältesten Kunstsammlungen der Welt. Auf 50 Säle verteilt findet man Gemälde aus dem 13. bis 18. Jahrhundert, darunter Klassiker von Leonardo da Vinci, Michelangelo, Botticelli, Tizian und Caravaggio. Hier gibt es Fotos der Exponate in Hochauflösung und viele Informationen.

+ Die Uffizien in Florenz. © p ixabay

10. Das Australian Museum in Sydney

Das Australian Museum ist das älteste naturhistorische Museum der Welt. Es ist eine der bedeutendsten Institutionen seiner Art und international anerkannt für seine Forschungen in den Bereichen Naturkunde, Anthropologie und Zoologie. Neben der einzigartigen Tierwelt Australiens liegt ein weiterer Fokus auf der Geschichte der Aborigines. Außerdem befinden sich hier zahlreiche Modelle und Skelette von Dinosauriern. Bei Google Arts & Culture Tour können Besucher das Museum genauer erkunden.

Quelle: Urlaubspiraten

*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.